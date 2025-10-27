B-Junioren unterliegen Spitzenreiter

1:3 gegen (SG) SV Kelheimwinzer ----- Im Kreisliga-Spitzenspiel unterlag die einheimische Elf dem Tabellenführer, der nun mit sechs Siegen aus sechs Spielen unangefochten vorne steht. Den Ausgleichstreffer für die Gastgeber auf dem Schulsportplatz erzielte Raphael Stummer per Elfmeter, während sich bei den Kreisstädtern Maxime Kühn als Dreifach-Torschütze auszeichnen konnte.

Die nächste Begegnung der (SG) TSV Langquaid steht am Sonntag, 2. November, um 10.30 Uhr an. Es erscheint das Team der (SG) SV Saal, das derzeit punktlos den letzten Platz in der Kreisliga einnimmt und diese Situation natürlich so bald wie möglich ändern will.

(SG) TSV Langquaid: Ardit Shillova - Louis Beutel, Lennox Keune, Rafael Hoffmann, Yazan Alhamdo, Linus Lauerer, Raphael Pernpaintner, Raphael Stummer, Alexander Schwarz, Felix Metzner, Ali Husein - Simon Ganslmayer (18.), Ahmad Kaawach (23.), Nico Kötterl (30.), Miki Lazarov (55.), Benjamin Heinrich (61.), Mathias Zellner - Trainer: Raphael Niedermeier



Schiedsrichter: Niclas Majehrke (Elsendorf ) - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Maxime Kühn (19.), 1:1 Raphael Stummer (27. Foulelfmeter), 1:2 Maxime Kühn (38.), 1:3 Maxime Kühn (57.)