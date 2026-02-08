B-Junioren unterliegen in Ulm

Das erste Hauptrundenspiel der Malstatter B-Junioren wird noch lange im Gedächtnis bleiben und hat auch Auswirkungen auf die kommenden Spiele in der DFB-Nachwuchsliga, Liga B, Gruppe D. Denn wieder wurde ein 3:0-Vorsprung, den Fabio Amico per Eigentor (13.) Herohii Chornyi (16.) sowie Emil Wagner (26.) vollendeten, nicht in einen Punkt umgemünzt. Im Gegenteil, die Punkte blieben in Ulm und das FCS-Team hat nach zwei Platzverweisen eine schwere Hypothek. Zunächst gelang Erdugan nach einer Ecke mit dem Kopf das 1:3 (35.), dann schloss Amico an (40.), ehe der Saarbrücker Torwart Leonhard Vasilchenko nach einem eher harmlosen Foul vom Feld musste. Die anschließende Unordnung nutzte Erdugan, der einen Abpraller aufnahm, zum Ausgleich (45.+ 3.). "Der Platzverweis war aus meiner Sicht total übertrieben, das hat und enorm geschadet, weil wir ja einen Feldspieler rausnehmen mussten", sagte FCS-Trainer Sven Borgard. Zu allem Überfluss traf dann der eingewechselte Tibet-Erkan Sevik in der 73. Minute auch noch zum 4:3, wieder war es ein Kopfball nach einer Ecke. Andris Abel handelte sich dann noch eine Ampelkarte ein.