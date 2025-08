B-Junioren starten unter neuem Trainer – erster Test am Sonntag

Mit dem ersten Testspiel unter Neu-Trainer Patrick Holecek starten unsere B-Junioren am Sonntagvormittag in die Vorbereitung auf die neue Saison. Der Kader hat sich im Vergleich zur Vorsaison verändert: Einige Spieler sind aus der C-Jugend aufgerückt, gleichzeitig haben mehrere Jungs den Verein verlassen – der Kader umfasst aktuell 20 Spieler. Trainer „Kiki“ Holecek wird die Partie nutzen, um einiges auszuprobieren. Das Ergebnis steht dabei noch nicht im Vordergrund – dennoch will das Team von Beginn an das Bestmögliche aus sich herausholen. Unterstützt wird er dabei vom ehemaligen Trainer Tobias Wagner, der der Mannschaft weiterhin als Betreuer zur Seite steht.

Anstoß ist am Sonntag um 10:30 Uhr im Wimaria-Stadion.