B-Junioren spielen am Riederwald

Für die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken steht am Mittwoch das Auswärtsspiel bei eintracht Frankfurt an. Das Spiel wird im Stadion Riederwald (Alfred-Pfaff-Str.) statt. Die Gastgeber sind als Vierter zwar nur zwei Plätze vor den Malstattern, haben aber sieben Punkte mehr. FCS-Trainer Sven Borgard sagte vor dem Spiel: "Wir fahren nach Frankfurt als Außenseiter und haben nichts zu verlieren. Wir wollen versuchen, es den Gegner so schwer wie möglich zu machen

Personell müssen wir auf die Langzeitverletzten Spieler Freddy Pfister und Joel Happi verzichten