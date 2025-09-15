B-Junioren setzen Ausrufezeichen – wichtiger Sieg in Blankenhain

Unsere B-Junioren lieferten sich in Blankenhain ein zähes, aber hochspannendes Duell. Von Beginn an übernahm Empor das Kommando, kam zu mehreren klaren Möglichkeiten, ließ diese in der ersten Halbzeit jedoch ungenutzt. So ging es torlos in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Mannschaft geduldig und beharrlich. In der 66. Minute war es schließlich so weit: Leon Gebhardt traf nach einer scharf getretenen Ecke und einer verlängerten Fußspitze aus kurzer Distanz zum erlösenden 1:0. Anschließend erspielte sich Empor immer wieder weitere Chancen, blieb gefährlich und verteidigte gleichzeitig entschlossen. Die Gastgeber gaben sich nie auf, doch unsere Jungs hielten mit großem Einsatz und starkem Teamgeist dagegen und brachten den knappen, aber verdienten Auswärtssieg souverän über die Zeit.