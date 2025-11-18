B-Junioren nehmen Pokalhürde

2:0-Erfolg in Laberweinting --- In der 3. Runde des Verbandspokals hatten die B-Junioren der (SG) TSV Langquaid eine schwierige Aufgabe bei der (SG) VfR Laberweinting zu meistern. Nachdem die Gäste zuletzt in der Kreisliga zwei kleine Rückschläge hinzunehmen hatten, drehte Coach Raphael Niedermeier an der einen oder anderen Stellschraube und siehe, mit einer leicht geänderten Aufstellung und einer deutlich besseren Einstellung lief es besser.

Gleich nach Anpfiff durch Schiedsrichter Christian Listl (SpVgg Kapfelberg) wäre Linus Lauerer fast der erste Treffer gelungen. Beim unmittelbaren Gegenstoß wurde der VfR-Stürmer mit einem Foul gebremst und der folgende Freistoß machte mit der Querlatte Bekanntschaft - Glück für die Spielgemeinschaft aus Langquaid. Danach bekämpften sich beide Mannschaften, ohne dass sich eine bis zum Pausentee Vorteile verschaffen konnte.

Nach Wiederanpfiff erhöhten die TSVler ihren Druck und wurden durch zwei Treffer von Raphael Pernpaintner in der 54. Minute und Linus Lauerer in der 64. Minute belohnt. Nach 80 Minuten stand der verdiente Sieg fest und Trainer Raphael Niedermeier zeigte sich recht angetan von der Vorstellung seiner Elf, die nun in der 4. Verbandspokal-Runde steht und auf einen attraktiven Gegner im Frühjahr hoffen darf.