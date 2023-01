B-Junioren müssen viel Lehrgeld zahlen 1.FC Saarbrücken U16: Pleiten bei Norit-Cup und Stadtmeisterschaft

Viel zu lernen gab es am vergangenen Sonntag für die beiden U16-Teams des 1. FC Saarbrücken. Ein Teil der Regionalliga-Mannschaft nahm am Norit-Cup in in Dettelbach teil, ein anderer bestritt das Endspiel um die Stadtmeisterschaft im Saarbrücker Hallen-Jugendfußball für U17-Teams. Beim Turnier in Unterfranken spielte das Malstatter Team am Sonntag durchweg gegen höherklassige Teams. So gab es Niederlagen gegen die B-Junioren-Bundesligisten FC Union Berlin (0:5), den späteren Turniersieger SV Stuttgarter Kickers (0:1), den späteren Finalisten 1. FC Nürnberg (1:4) und im Platzierungsspiel gegen Fortuna Düsseldorf (1:2). Der zweite Teil des U16-Teams bestritt das Finale der Hallen Jugendmeisterschaften, hier gab es eine 0:5-Niederlage gegen die SG DJK Ensheim, womit man bei der Saarbrücker Stadtmeisterschaft Platz Zwei belegte. Bis zum ersten Regionalligaspiel bei Eintracht Trier (Sonntag, 26. Februar) bleiben Trainer Joscha Klauck nun noch fast sechs Wochen Vorbereitungszeit.