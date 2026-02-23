B-JUNIOREN HOLEN TURNIERSIEG IN BAD BERKA 🏆

Was für ein Abschluss der Hallensaison! In einem Turniermodus, bei dem jeder gegen jeden gespielt hat, konnten sich unsere Jungs am Ende den ersten Platz sichern. Entscheidend war dabei unser letztes Spiel des Turniers: Mit einem knappen 2:1-Sieg, in fast letzter Sekunde, gegen den Gastgeber aus Bad Berka machte die B den Turniersieg perfekt. Dabei begann das Turnier zunächst noch etwas „gemütlich“. Im ersten Spiel tastete sich die Mannschaft heran, doch mit jeder Partie fanden unsere Jungs besser ins Turnier. Von Spiel zu Spiel wuchs die Sicherheit, und es entwickelte sich ein offener und spannender Wettbewerb, der bis zum Schluss alles offenließ. Besonders stolz sind wir auch auf die individuellen Auszeichnungen: Mit Finn stellte unsere Mannschaft einen Spieler im All-Star-Team, und Erik wurde sogar als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet! Eine starke Leistung!💪 Das Trainerteam ist unglaublich stolz auf die Entwicklung und den Einsatz der Mannschaft. Umso schöner, dass die Hallensaison mit einem Turniersieg gekrönt werden konnte. Ein verdienter Lohn für euren Einsatz, Jungs! 💪⚽