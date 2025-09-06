Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
B-Junioren holen Punkt auf dem Halberg
1. FC Saarbrücken: Guten Start nun auch in Punkt umgesetzt
Die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben nach der Startniederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 gleich im ersten Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden auch den ersten Punkt der neuen NLZ-Runde geholt.
Die U17 des 1. FC Saarbrücken hat den Ausflug in den vorderen Taunus mit einem Punktgewinn beim SV Wehen Wiesbaden abgeschlossen. Vor 68 Zuschauern im Stadion auf dem Taunussteiner Halberg kam das Team von Trainer Sven Borgard zu einem 1:1 (1:1)-Remis. Den Malstatter Führungstreffer besorgten die hessischen Gastgeber selbst, indem Rami Madrouni in der 17. Minute ins eigene Netz traf. In der 29. Minute verwandelte dann Samir Mohamed Elsayed einen Strafstoß zum frühen Endstand. Gäste-Trainer Sven Borgard meinte nach dem Spiel: "Es war ein körperbetontes Spiel mit hoher Intensität. Das Remis war am Ende gerecht. Wir haben in der zweiten Halbzeit noch einen Elfer verschosssen. Es war heute eine sehr gute Teamleistung. Wir konnten am Ende verletzungsbedingt nicht mehr wechseln und mussten in Unterzahl zu Ende spielen. Max Herus verletzte sich am Knie. Da waren dann immer noch 15 Minuten zu spielen".
Am kommenden Samstag (13. September) um 16.30 Uhr empfängt das Saarbrücker Team auf dem Rasenplatz in Quierschied (Holzer Str.) den SV Darmstadt 98.