B-Junioren holen Punkt auf dem Halberg

Die U17 des 1. FC Saarbrücken hat den Ausflug in den vorderen Taunus mit einem Punktgewinn beim SV Wehen Wiesbaden abgeschlossen. Vor 68 Zuschauern im Stadion auf dem Taunussteiner Halberg kam das Team von Trainer Sven Borgard zu einem 1:1 (1:1)-Remis. Den Malstatter Führungstreffer besorgten die hessischen Gastgeber selbst, indem Rami Madrouni in der 17. Minute ins eigene Netz traf. In der 29. Minute verwandelte dann Samir Mohamed Elsayed einen Strafstoß zum frühen Endstand. Gäste-Trainer Sven Borgard meinte nach dem Spiel: "Es war ein körperbetontes Spiel mit hoher Intensität. Das Remis war am Ende gerecht. Wir haben in der zweiten Halbzeit noch einen Elfer verschosssen. Es war heute eine sehr gute Teamleistung. Wir konnten am Ende verletzungsbedingt nicht mehr wechseln und mussten in Unterzahl zu Ende spielen. Max Herus verletzte sich am Knie. Da waren dann immer noch 15 Minuten zu spielen".