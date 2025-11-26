B-Junioren holen Punkt am Riederwald

Die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben am Mittwochabend als krasser Außenseiter bei Eintracht Frankfurt einen Punkt geholt. Dabei lag das Team von Trainer Sven Borgard bis 15 Minuten vor dem Ende mit 3:0 in Führung.

In der Tabelle trennten die Frankfurter Eintracht und den 1. FC Saarbrücken in der Vorrunden-Gruppe F der DFB-Nachwuchsliga für U17-Teams nur zwei Plätze, die Hessen hatten aber vor der Begegnung im Stadion am Riederwald elf Punkte mehr. Schon allein deshalb ist das 3:3 (0:0) , das die Gäste bei den hoch favorisierten Hessen erreichten, anerkennenswert. Vor 50 Zuschauern brachte Nicholas Scott Tomas sein Team in der 56. Minute nach vorne, Janis Hey sorgte danach mit einem Doppelschlag innerhalb von 11 Minuten für einen 3:0-Vorsprung der Malstatter (63. und 72.). Eintracht-Coach Sebastian Haag hatte bis dahin bereits vier Wechsel vorgenommen, diese trugen aber erst nach dem dritten Gäste-Treffer Früchte. Tarik Boujataoui schaffte mit einem Doppelschlag den Anschluss (75. und 90. + 2.), ehe Lukas Voepel zwei Minuten später noch der Ausgleichstreffer gelang.

Trainer Sven Borgard meinte zum Spiel: "Nach starker 3:0-Führung im zweiten Durchgang haben wir zum Spielende leider zu viele schlechte Entscheidungen getroffen, so dass sie noch ausgleichen konnten. Trotzdem bin ich unglaublich stolz auf die Leistung eines jeden Einzelnen. Es ist ein toller Punktgewinn bei einem stärker eingeschätzten Team.