B-Junioren holen Punkt am Bornheimer Hang

Die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken kehren erneut mit einem Punkt im Gepäck von einem Auswärtsspiel in Hessen heim. Nach dem torlosen Remis bei der TSG Wieseck vom vergangenen Mittwoch holte das Team von Trainer Joscha Klauck nun einen Punkt beim FSV Frankfurt. Die Gastgeber führten nach 10 Minuten und einem Treffer von Giuliano Da Silva Pereira mit 1:0, Jayden Charles Coletta konnte jedoch bereits fünf Minuten später mit einem verwandelten Strafstoß ausgleichen. Sechs Minuten danach konnte Benerdikt Conrad das Malstatter Team sogar mit 2:1 nach vorne bringen, was auch dem Halbzeitstand entsprach. "Wir freuen uns über den Punkt, der FSV hat aber gezeigt, dass er uns gleichwertig ist, wenn sie im Gegensatz zum Hinspiel die Partie mit elf Mann auf dem Feld beenden. Wir hatten heute vor allem im ersten Durchgang mit dem Elfmeter und dem 1:2 etwas mehr Spielglück, kassieren dann aber doch noch den Anschlusstreffer", sagte FCS-Trainer Joscha Klauck nach der Partie am Bornheimer Hang. Arjas Marjane konnte fünf Minuten vor dem Ende ausgleichen. "Das ist dann natürlich ärgerlich, wenn man so kurz vor Schluß noch einen Gegentreffer kassiert", sagte Klauck zum späten Punktverlust.