B-Junioren holen den Dreier gegen Lilien

Die U17 des 1. FC Saarbrücken hat ihr erstes Spiel in der aktuellen Runde der DFB-Nachwuchsliga-Runde gewonnen. Das Team von Trainer Sven Borgard bezwang den SV Darmstadt 98 auf dem Rasenplatz in Quierschied mit 2:1 (1:0).

Zwei Strafstosatore prägten das U17-Nachwuchsligaspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem SV Darmstadt 98 am Samstag auf dem Rasenplatz der SpVgg. Quierschied an der Holzer Str. Zunächst war es Andris Abel, der die Saarländer nach 20 Minuten in Führung brachte. Auch Lean Deniz Demir von den Gästen aus Südhessen zeigte sich in der 83. Minute vom Punkt treffsicher. Als die 50 Zuschauer sich schon mit einem Remis abfangen, Nicholas Scott Tomas in der vierten Nachspiel-Minute den Endstand zugunsten der blau-schwarzen Gastgeber herstellen.

FCS-Trainer Sven Borgard sagte nach dem Spiel: "Das war ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Die Abläufe greifen immer mehr ineinander. Der erste Sieg war fällig und wir haben ihn auch verdient. Wir hatten bestimmt 70 Prozent Ballbesitz. Bei unserem zweiten Tor konnten wir einen Konter unterbringen, der zum späten Sieg führte. Es war ein Arbeitssieg, aber er war verdient. Nun freuen wir uns auf das Derby bei der SV Elversberg".