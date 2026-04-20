B-Junioren erreichen Pokalfinale 😮‍🔥⚽💙💛

– Foto: FC Empor Weimar 06

Mit einem 3:0 Sieg gegen die SG TSV Zollhaus ziehen unsere B-Junioren verdient ins Pokalfinale ein. In der ersten Halbzeit war allerdings noch Luft nach oben. Beide Teams gingen das Spiel eher ruhig an, viele Zweikämpfe im Mittelfeld und kaum klare Torchancen. Für die Zuschauer kein Leckerbissen, sondern eher ein Abtasten auf beiden Seiten.

Nach der Pause dann ein ganz anderes Gesicht. Die Jungs um das Trainerteam Patrick Holecek und Tobias Wagner kamen deutlich aktiver aus der Kabine und begannen endlich, ihr Spiel durchzuziehen. Und dann ging alles ganz schnell: Justus Eichhorn erzielte in der 44. Minute die Führung zum 1:0. Franz Peter legte in der 53. Minute nach. Und nur eine Minute später machte Modar Ajaini mit dem 3:0 endgültig den Deckel drauf. Innerhalb von wenigen Minuten war das Spiel entschieden und Empor zeigte, was in der Mannschaft steckt. Starke zweite Halbzeit, verdienter Finaleinzug. 🔥

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