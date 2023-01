B-Junioren eröffnen Jahr mit Remis in Mannheim 1.FC Saarbrücken: U17 holt im Test Zwei-Tore-Rückstand auf

Die Bundesliga-B-Junioren des 1. FC Saarbrücken sind am Sonntag mit einem 2:2-Remis beim SVW Mannheim in die Testspiele vor der Fortsetzung der Bundesliga-Runde eingestiegen. "Es war gut, dass wir nun unser erstes Testspiel absolvieren konnten. Wir sind gut gestartet, mussten aber in die Pause mit zwei Toren Rückstand gehen. Im zweiten Durchgang waren wir dann durchsetzungsfähiger und haben noch zwei Mal getroffen", sagte FCS-U17-Trainer Matthias Malter nach dem Spiel. Batuhan Erdogan konnte in der 44. Minute anschließen, ehe er selbst im Strafraum gefoult wurde. Luis Althaus verwandelte den fälligen Strafstoß zum Endstand (66.). Am übernächsten Samstag steht das zweite Testspiel auf dem Programm, dann trifft das FCS-Team um 12 Uhr auf einem Kunstrasenplatz im SANA-Sportpark (Wiener Ring) auf den U17-Hessenligiusten Kickers Offenbach.