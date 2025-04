B-Junioren erleben unvergessliche Spanienreise

In einer Woche voller spannender Spiele, strahlendem Sonnenschein und toller gemeinsamer Erlebnisse sammelten unsere Jungs unvergessliche Eindrücke.

Über Ostern nahmen unsere B-Junioren an der Copa Maresme an der spanischen Mittelmeerküste teil – organisiert über den erfahrenen Anbieter "Komm mit".

Untergebracht waren wir in einem 4-Sterne-Hotel, was bei dem Teilnehmern super ankam. Nicht nur das Ambiente stimmte: Auch das harmonische Miteinander der gesamten Reisegruppe – Spieler, Trainer und mitgereiste Eltern – trug maßgeblich zu einer großartigen Stimmung bei.

Neben dem Turnier, bei dem unsere Mannschaft mit starken Leistungen überzeugen konnte und am Ende von 27 teilnehmenden Teams einen hervorragenden 4. Platz belegte (Denkbar knapp verpasste man nach Elfmeterschießen das Finale) rundeten ein Ausflug nach Barcelona sowie ein wenig Party in Lloret de Mar am letzten Abend das gelungene Programm perfekt ab.