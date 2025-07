Die Junioren des SV Straelen wollen in die Niederrheinliga. – Foto: Pascal Derks

B-Junioren des SV Straelen wahren Chance auf die Niederrheinliga Nach dem 4:1-Erfolg in Neuss ist für die Mannschaft von Trainer Jeremie Dohrmann noch alles drin. Start nach Maß für die B-Juniorinnen der JSG Walbeck/Auwel-Holt. Verlinkte Inhalte U19-NRL-Quali U17-NRL-Quali Quali U17-NRL 1. FC Kleve DJK Rhede + 6 weitere

Für die A-Junioren des 1. FC Kleve ist die Qualifikation für die Niederrheinliga in ganz weite Ferne gerückt. Nach dem 2:2 im Auftaktspiel gegen den VfB Homberg, in dem der Klever Nachwuchs erst in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer hinnehmen musste, reichte es jetzt beim Mülheimer FC trotz einer Zwei-Tore-Führung und doppelter Überzahl am Ende nur zu einem 3:3 (3:1).

So., 29.06.2025, 11:00 Uhr Mülheimer FC 97 Mülh. FC 97 1. FC Kleve 1. FC Kleve 3 3 Abpfiff Nun muss der 1. FC Kleve am letzten Spieltag am kommenden Sonntag, 6. Juli, 11 Uhr, in der Heimpartie gegen den FC Kray seine Hausaufgaben machen und parallel auf Schützenhilfe der Mülheimer gegen Tabellenführer VfB Homberg hoffen, wenn er noch als Gruppensieger den Sprung in die Niederrheinliga schaffen will. Das Erreichen des Entscheidungsspiels der besten Tabellenzweiten ist ebenfalls nicht mehr möglich, weil es das Team von Dominic Trarbach nur noch auf maximal fünf Punkte bringen kann.

„Es ist nicht immer leicht in Überzahl, aber wir haben danach auch nicht clever agiert. Ich will meinen Jungs trotzdem keinen Vorwurf machen. Wir wollen nächste Woche unser Heimspiel gewinnen und schauen, wofür es reicht“, sagte Trarbach. B-Junioren auf Kurs

Deutlich besser sieht es bei den B-Junioren des 1. FC Kleve aus, die sich mit einem klaren 5:1 (2:1)-Heimsieg gegen den SC Viktoria Anrath für das entscheidende Gruppenspiel bei der DJK Adler Union Frintrop am kommenden Sonntag, 11 Uhr, in Stellung brachten. Beide Teams haben nach zwei Spielen vier Punkte auf dem Konto. Auch die B-Junioren des SV Straelen, die einen 4:1 (1:1)-Erfolg bei der SVG Neuss-Weissenberg feierten, dürfen noch hoffen, in der Niederrheinliga dabei zu sein. Marvin Verlegh (18., 73.), Fynn Eymael (67.) und Lenny Swiniarski (78.) erzielten die Tore für den SVS. Die Neusser kamen nach einer halben Stunde zum Ausgleich. Nun geht es gegen Tabellenführer Hilden, der bisher beide Spiele gewonnen hat. „Hilden ist der Favorit, da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn wir die Leistung von heute wiederholen können, ist aber wirklich alles drin“, sagte SVS-Coach Jeremie Dohrmann. Juniorinnen mit Sieg gestartet