B-Junioren des SC Waldgirmes machen es unnötig spannend

Wetzlar. Frust bei den Fußball-A-Junioren des SC Waldgirmes II: Im Gruppenliga-Heimspiel gegen die SF/BG Marburg II kassieren die Lahnauer ein ärgerliches Gegentor und müssen somit die Punkte teilen. Für die JSG Schöffengrund/Cleeberg gab es beim 0:5 (0:0) gegen Ligaprimus TSV Steinbach nichts zu holen. Außerdem besiegte die JFV FC Aar den RSV Büblingshausen mit 6:3 (3:1).