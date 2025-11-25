Luca Kühnel (l.) von den B-Junioren des SC Waldgirmes lässt Tom Bollmann vom JFV FC Aar stehen und feiert mit dem Fußball-Gruppenligisten einen Sieg. © PeB

B-Junioren des SC Waldgirmes klettern in der Tabelle Teaser JUGEND: +++ Die Fußball-Talente des SC Waldgirmes werden gegen den JFV FC Aar kalt erwischt, spielen dann aber groß auf. Was es zu dem Spiel zu sagen gibt +++

Wetzlar. Nur ein Spiel mit heimischer Beteiligung hat aufgrund des Wetters im Jugendfußball stattgefunden. Dabei zeigten die B-Junioren des SC Waldgirmes eine tadellose Leistung in der Gruppenliga und besiegten den JFV FC Aar klar mit 5:1 (3:1).