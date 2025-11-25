Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
B-Junioren des SC Waldgirmes klettern in der Tabelle
Teaser JUGEND: +++ Die Fußball-Talente des SC Waldgirmes werden gegen den JFV FC Aar kalt erwischt, spielen dann aber groß auf. Was es zu dem Spiel zu sagen gibt +++
Wetzlar. Nur ein Spiel mit heimischer Beteiligung hat aufgrund des Wetters im Jugendfußball stattgefunden. Dabei zeigten die B-Junioren des SC Waldgirmes eine tadellose Leistung in der Gruppenliga und besiegten den JFV FC Aar klar mit 5:1 (3:1).