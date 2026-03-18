B-Junioren des SC Waldgirmes drehen noch die Partie Teaser JUGEND: +++ Die Fußballer aus Lahnau lassen sich auch von einem Rückstand nicht schocken. Die A-Junioren des SCW müssen hingegen eine bittere Pille schlucken. Alle Spiele im Überblick +++ von Redaktion · Heute, 10:59 Uhr · 0 Leser

Motivieren sich vor dem Anpfiff – und das mit Erfolg: Die Fußball-B-Junioren des SC Waldgirmes gewinnen ihr Heimspiel in der Gruppenliga gegen Pohlheim/Linden. © Isabel Althof

Wetzlar. Lachende, aber auch weinende Gesichter bei den heimischen Teams im Jugendfußball: Während die Verbandsliga-A-Junioren des FC Burgsolms einen souveränen Heimsieg gegen die JSG Nüsttal/Hofbieber/Dammersbach 5:0 (3:1) verbuchten, kassierten die Alterskameraden des SC Waldgirmes II in der Gruppenliga eine bittere 2:3 (1:2)-Heimniederlage gegen die JFV FC Aar.