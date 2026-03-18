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Ligabericht
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B-Junioren des SC Waldgirmes drehen noch die Partie
Teaser JUGEND: +++ Die Fußballer aus Lahnau lassen sich auch von einem Rückstand nicht schocken. Die A-Junioren des SCW müssen hingegen eine bittere Pille schlucken. Alle Spiele im Überblick +++
Wetzlar. Lachende, aber auch weinende Gesichter bei den heimischen Teams im Jugendfußball: Während die Verbandsliga-A-Junioren des FC Burgsolms einen souveränen Heimsieg gegen die JSG Nüsttal/Hofbieber/Dammersbach 5:0 (3:1) verbuchten, kassierten die Alterskameraden des SC Waldgirmes II in der Gruppenliga eine bittere 2:3 (1:2)-Heimniederlage gegen die JFV FC Aar.