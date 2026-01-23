Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Hinten v. l. n. r.: Daniel Stojanovic, Benno Dachauer, Osman Ipek, Florian Fürst, Riard Hajra, Rubin Reindl, Co-Trainer Rafet Ukelli; Vorne v. l. n. r.: Dion Topanica, Bledi Elshani, Rion Shefketi, Anes Ukelli, Taylan Misirli – Foto: Benjamin Krakić
B-Junioren des SC Regensburg mit neuen Bällen ausgestattet
Zu Beginn der Vorbereitung auf die Rückrunde der U17 Bezirksoberliga Oberpfalz 2025/26, in die die B-Junioren des SC Regensburg als Tabellenführer in März starten, erhielt die Mannschaft neue Bälle.
Ein großes Dankeschön geht an OCS OptimaCleanService sowie an Inhaber Leonard Berisha aus Wenzenbach, der die ambitionierten B-Junioren mit neuen Bällen ausstattete.
Die neuen Bälle sollen die Mannschaft dabei unterstützen, sich in der Rückrunde weiterzuentwickeln und an die bisherigen starken Leistungen anzuknüpfen. Trainer Benjamin Krakić, Co-Trainer Rafet Ukelli und die B-Junioren bedanken sich ganz herzlich.