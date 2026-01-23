B-Junioren des SC Regensburg mit neuen Bällen ausgestattet

Zu Beginn der Vorbereitung auf die Rückrunde der U17 Bezirksoberliga Oberpfalz 2025/26, in die die B-Junioren des SC Regensburg als Tabellenführer in März starten, erhielt die Mannschaft neue Bälle.

Ein großes Dankeschön geht an OCS OptimaCleanService sowie an Inhaber Leonard Berisha aus Wenzenbach, der die ambitionierten B-Junioren mit neuen Bällen ausstattete.