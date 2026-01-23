 2026-01-20T07:14:11.657Z

Vereinsnachrichten
Hinten v. l. n. r.: Daniel Stojanovic, Benno Dachauer, Osman Ipek, Florian Fürst, Riard Hajra, Rubin Reindl, Co-Trainer Rafet Ukelli; Vorne v. l. n. r.: Dion Topanica, Bledi Elshani, Rion Shefketi, Anes Ukelli, Taylan Misirli
Hinten v. l. n. r.: Daniel Stojanovic, Benno Dachauer, Osman Ipek, Florian Fürst, Riard Hajra, Rubin Reindl, Co-Trainer Rafet Ukelli; Vorne v. l. n. r.: Dion Topanica, Bledi Elshani, Rion Shefketi, Anes Ukelli, Taylan Misirli – Foto: Benjamin Krakić

B-Junioren des SC Regensburg mit neuen Bällen ausgestattet

Verlinkte Inhalte

SC Regensb.

Zu Beginn der Vorbereitung auf die Rückrunde der U17 Bezirksoberliga Oberpfalz 2025/26, in die die B-Junioren des SC Regensburg als Tabellenführer in März starten, erhielt die Mannschaft neue Bälle.

Ein großes Dankeschön geht an OCS OptimaCleanService sowie an Inhaber Leonard Berisha aus Wenzenbach, der die ambitionierten B-Junioren mit neuen Bällen ausstattete.

Die neuen Bälle sollen die Mannschaft dabei unterstützen, sich in der Rückrunde weiterzuentwickeln und an die bisherigen starken Leistungen anzuknüpfen. Trainer Benjamin Krakić, Co-Trainer Rafet Ukelli und die B-Junioren bedanken sich ganz herzlich.

Aufrufe: 023.1.2026, 21:13 Uhr
Benjamin KrakićAutor