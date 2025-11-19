B-Junioren des FC Burgsolms verlangen dem Favoriten alles ab

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Hauptsächlich im Fußball-Hessenpokal sind die heimischen Jugendmannschaften an diesem Wochenende angetreten – und das mit gemischten Gefühlen. Während der SC Waldgirmes allen Grund zum Jubeln hatte, schieden beide Burgsolmser Teams trotz tollem Kampf aus.