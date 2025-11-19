 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht
Ben Zint (l.), Toptorjäger der Fußball-A-Junioren des FC Burgsolms, kann die Niederlage im Hessenpokal gegen die TSG Wieseck nicht verhindern. (Archivfoto) © Isabel Althof
B-Junioren des FC Burgsolms verlangen dem Favoriten alles ab

Teaser JUGEND: +++ Die Fußball-Talente überzeugen im Hessenpokal gegen die TSG Wieseck. Die Entscheidung fällt erst in der Verlängerung. Eine Runde weiter ist die A-Jugend des SC Waldgirmes +++

Wetzlar. Hauptsächlich im Fußball-Hessenpokal sind die heimischen Jugendmannschaften an diesem Wochenende angetreten – und das mit gemischten Gefühlen. Während der SC Waldgirmes allen Grund zum Jubeln hatte, schieden beide Burgsolmser Teams trotz tollem Kampf aus.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

