 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

B-Junioren des FC Burgsolms müssen wieder runter

Teaser JUGEND: +++ In der Verbandsliga der Fußball-B-Junioren sieht es für den FC Burgsolms zunächst gut aus, doch dann kommt es anders. Viel besser läuft es für die A-Jugend des Vereins +++

von Redaktion · Gestern, 23:15 Uhr · 0 Leser
Felix Mewes (2.v.l.) und seine Mitspieler von den B-Junioren des FC Burgsolms versuchen ihr Möglichstes, um der TSG Wieseck ein Schnippchen zu schlagen, unterliegen aber dennoch mit 3:6 und müssen daher den bitteren Gang zurück in die Fußball-Gruppenliga antreten. © Jenniver Röczey
Felix Mewes (2.v.l.) und seine Mitspieler von den B-Junioren des FC Burgsolms versuchen ihr Möglichstes, um der TSG Wieseck ein Schnippchen zu schlagen, unterliegen aber dennoch mit 3:6 und müssen daher den bitteren Gang zurück in die Fußball-Gruppenliga antreten. © Jenniver Röczey

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Wetzlar. Nun ist es Gewissheit: Die Fußball-B-Junioren des FC Burgsolms steigen aus der Verbandsliga ab und treten ab der kommenden Runde wieder in der Gruppenliga an. Im letzten Heimspiel dieser Saison unterlag der FCB-Nachwuchs der TSG Wieseck II mit 3:6. Wesentlich besser dürfte die Gemütslage bei den A-Junioren des Vereins sein, die nach einem beeindruckenden 4:0-Auswärtssieg beim Verbandsliga-Zweiten JSG Flieden/Schweben weiterhin vom Aufstieg in die Hessenliga träumen. In der B-Jugend-Gruppenliga feierte der SC Waldgirmes unterdessen einmal mehr ein Schützenfest und besiegte die FSG Grünberg mit 11:3.

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