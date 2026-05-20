B-Junioren des FC Burgsolms müssen wieder runter

Wetzlar. Nun ist es Gewissheit: Die Fußball-B-Junioren des FC Burgsolms steigen aus der Verbandsliga ab und treten ab der kommenden Runde wieder in der Gruppenliga an. Im letzten Heimspiel dieser Saison unterlag der FCB-Nachwuchs der TSG Wieseck II mit 3:6. Wesentlich besser dürfte die Gemütslage bei den A-Junioren des Vereins sein, die nach einem beeindruckenden 4:0-Auswärtssieg beim Verbandsliga-Zweiten JSG Flieden/Schweben weiterhin vom Aufstieg in die Hessenliga träumen. In der B-Jugend-Gruppenliga feierte der SC Waldgirmes unterdessen einmal mehr ein Schützenfest und besiegte die FSG Grünberg mit 11:3.