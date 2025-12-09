B-Junioren des FC Burgsolms feiern Gruppenliga-Kantersieg

Wetzlar. In den letzten Jugend-Fußballspielen vor der Winterpause herrschte gemischte Gefühle bei den heimischen Vertretern. Während sich die B-Junioren von Verbandsligist FC Burgsolms mit einem 10:3-Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht JSG Twistesee in die spielfreie Zeit verabschiedeten, überwog bei den B-Junioren von Gruppenligist SC Waldgirmes der Schiedsrichterfrust. Bei der JSG Wiesecktal erkämpften sich die Lahnauer zwar ein spätes 3:3, doch einige fragwürdige Entscheidungen des Unparteiischen ließen die Verantwortlichen genervt zurück.