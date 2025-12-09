B-Junioren des FC Burgsolms feiern Gruppenliga-Kantersieg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. In den letzten Jugend-Fußballspielen vor der Winterpause herrschte gemischte Gefühle bei den heimischen Vertretern. Während sich die B-Junioren von Verbandsligist FC Burgsolms mit einem 10:3-Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht JSG Twistesee in die spielfreie Zeit verabschiedeten, überwog bei den B-Junioren von Gruppenligist SC Waldgirmes der Schiedsrichterfrust. Bei der JSG Wiesecktal erkämpften sich die Lahnauer zwar ein spätes 3:3, doch einige fragwürdige Entscheidungen des Unparteiischen ließen die Verantwortlichen genervt zurück.