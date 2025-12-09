 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
Erfolgreicher Jahresabschluss für die B-Jugend-Fußballer des FC Burgsolms: Gegen die JSG Twistesee gelingt ein 10:3-Heimerfolg. (Symbolbild)
B-Junioren des FC Burgsolms feiern Gruppenliga-Kantersieg

Teaser JUGEND: +++ Die heimischen Jugendfußballer, die vor der Winterpause noch mal in der Verbands- und Gruppenliga am Ball waren, erleben unterschiedliche Gefühlslagen. In Lahnau herrscht Frust +++

Wetzlar. In den letzten Jugend-Fußballspielen vor der Winterpause herrschte gemischte Gefühle bei den heimischen Vertretern. Während sich die B-Junioren von Verbandsligist FC Burgsolms mit einem 10:3-Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht JSG Twistesee in die spielfreie Zeit verabschiedeten, überwog bei den B-Junioren von Gruppenligist SC Waldgirmes der Schiedsrichterfrust. Bei der JSG Wiesecktal erkämpften sich die Lahnauer zwar ein spätes 3:3, doch einige fragwürdige Entscheidungen des Unparteiischen ließen die Verantwortlichen genervt zurück.

