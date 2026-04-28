 2026-04-28T04:45:54.822Z

Ligabericht

B-Junioren des FC Burgsolms atmen nach Sieg tief durch

Teaser JUGEND: +++ Die Verbandsliga-Nachwuchsfußballer dürfen wieder auf den Klassenerhalt hoffen. Die A-Junioren des FCB ärgern sich derweil über das Ende ihrer Serie. Der SCW II hingegen siegt +++

von Redaktion · Heute, 21:55 Uhr · 0 Leser
Jubeln nach dem Sieg und hoffen auf den Klassenerhalt: die Fußball-B-Junioren des FC Burgsolms. © Isabel Althof
Jubeln nach dem Sieg und hoffen auf den Klassenerhalt: die Fußball-B-Junioren des FC Burgsolms. © Isabel Althof

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Wetzlar. Jetzt hat es auch die in den vergangenen Wochen so erfolgreichen Fußball-A-Junioren des FC Burgsolms erwischt. Trotz phasenweise haushoher Überlegenheit gegen die JSG Eitratal kassierte der Verbandsligist die erste Rückrundenniederlage (0:1).

Besser lief es dieses Mal für die Burgsolmser B-Junioren, die durch einen 4:2-Erfolg gegen die JSG Eitratal wieder vom Klassenerhalt träumen dürfen. In einer echten Ergebniskrise befinden sich weiterhin die A-Junioren von Gruppenligist RSV Büblingshausen. In Sechshelden unterlag die Elf von Trainer Cyrus Rahmani mit 1:2. Weiter im Aufwärtstrend befindet sich der SC Waldgirmes II, der sein Heimspiel gegen die FS Grünberg souverän mit 3:0 gewann. Auch die JSG Schöffengrund/Cleeberg sammelte mit dem 1:0-Heimerfolg gegen den MTV Gießen wichtige Punkte im Kampf um den Ligaerhalt. In der B-Junioren-Gruppenliga unterlag der abstiegsbedrohte RSV Büblingshausen der JSG Wiesecktal mit 2:4. Gar nicht erst antreten konnte der SC Waldgirmes bei Spitzenreiter TSV Eintracht Stadtallendorf. Die Lahnauer sagten aus personellen Gründen ab.

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