B-Junioren des FC Burgsolms atmen nach Sieg tief durch

Besser lief es dieses Mal für die Burgsolmser B-Junioren, die durch einen 4:2-Erfolg gegen die JSG Eitratal wieder vom Klassenerhalt träumen dürfen. In einer echten Ergebniskrise befinden sich weiterhin die A-Junioren von Gruppenligist RSV Büblingshausen. In Sechshelden unterlag die Elf von Trainer Cyrus Rahmani mit 1:2. Weiter im Aufwärtstrend befindet sich der SC Waldgirmes II, der sein Heimspiel gegen die FS Grünberg souverän mit 3:0 gewann. Auch die JSG Schöffengrund/Cleeberg sammelte mit dem 1:0-Heimerfolg gegen den MTV Gießen wichtige Punkte im Kampf um den Ligaerhalt. In der B-Junioren-Gruppenliga unterlag der abstiegsbedrohte RSV Büblingshausen der JSG Wiesecktal mit 2:4. Gar nicht erst antreten konnte der SC Waldgirmes bei Spitzenreiter TSV Eintracht Stadtallendorf. Die Lahnauer sagten aus personellen Gründen ab.