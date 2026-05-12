B-Junioren des 1. FC Kleve zittern und erhalten eine Extrachance

Bei den B-Junioren des 1. FC Kleve ist noch eine Menge in der Schwebe. – Foto: Arno Wirths

Die B-Junioren des 1. FC Kleve haben einen Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt in der Niederrheinliga hinnehmen müssen. Am Sonntag verlor das Team sein Heimspiel gegen den Tabellenvierten DJK Arminia Klosterhardt mit 2:3 (1:2) und rutschte dadurch auf den vorletzten Platz ab – ein Abstiegsrang.

Nach dem Klever Führungstreffer durch Tom Lohmann (23.) drehten die Gäste die Partie mit drei Toren (31., 40., 53.). Der Anschlusstreffer zum 2:3 (75.) durch Moritz Ziemus kam zu spät. „Wir haben mit allen Mitteln versucht, den Ausgleich zu schaffen. Das ist uns nicht gelungen. Trotzdem war es ein griffiges Spiel der Mannschaft“, sagte FC-Trainer Lukas Nakielski nach Abpfiff.

Die Situation im Tabellenkeller könnte allerdings noch einmal auf den Kopf gestellt werden, denn der Drittletzte 1. FC Bocholt muss aufgrund eines Sportgericht-Urteils drei Spiele wiederholen – unter anderem jenes gegen den 1. FC Kleve. Die Ansetzung steht allerdings noch aus.

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen, die sich seit dem vergangenen Wochenende Niederrheinliga-Meister nennen dürfen, gewannen das Spiel beim Lohausener SV mit 8:2 (3:1). Nach einem ganz frühen Gegentreffer (1.) sorgten Tore von Silja Peters (6.), Stella Peerenboom (15.) und Robin Giezen (29.) für eine komfortable Halbzeitführung. In Durchgang zwei machten es Peters (48.), Peerenboom (53., 72.), Robin Roovers (64.) und Giezen (80.+2) dann deutlich. Den Gastgeberinnen gelang immerhin noch das zwischenzeitliche 2:6 (69.). „Es war kein gutes Spiel von uns, vor allem nicht in Sachen Handlungsschnelligkeit. Aber bei einem 8:2 darf man sich am Ende nicht beschweren“, sagte VfR-Trainer Bart Denissen.

Klever A-Junioren hoffen auf Qualifikationsrunde zur Niederrheinliga

In der Grenzlandliga der A-Junioren steht der Nachwuchs des 1. FC Kleve kurz vor dem Erreichen der Niederrheinliga-Qualifikation. Im Heimspiel gegen den Tabellensechsten PSV Wesel behielten die drittplatzierten Klever mit 1:0 (1:0) die Oberhand. Den entscheidenden Treffer erzielte Ameer Ahmed in der 44. Minute. In der B-Junioren-Grenzlandliga marschiert der SV Straelen in Richtung Titelgewinn. Beim deutlichen 7:1 (5:1)-Erfolg über den Tabellensiebten Siegfried Materborn kam der Ligaprimus nach Rückstand zurück. Kamal Alomari hatte die Materborner nach drei Minuten in Führung gebracht. Leo Grimm (9., 11.), Mats Prang (30.), Andi Milani (37.), Fynn Eymael (39.) und Nathan Kwo (45.) trafen für den SVS. Zudem unterlief den Gästen ein Eigentor (63.).

Die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen verlor die Partie beim Tabellenzweiten Sportfreunde Lowick mit 1:3 (0:1). Henning Seegers gelang der Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:2 (80.). Die Gegentore fielen in der 14. und 66. Minute sowie in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Doppelsieg für Klever C-Junioren

In der Grenzlandliga der C-Junioren war der 1. FC Kleve zweimal binnen vier Tagen im Einsatz. Beim 6:0 (3:0)-Erfolg unter der Woche gegen den 1. FC Lintfort trafen Jonah Stobrawe (3., 62.), Julien Furnari (10.), Paul Heiting (11.), Jonas Bachtin (49.) und Jesse Swertz (67.) für den Tabellenführer. Am Samstag reichten Tore von Bachtin (32.), Stobrawe (50.) und Lukas Rehfeldt (65.) zum 3:0 (1:0)-Erfolg über den PSV Wesel.

Siegfried Materborn war am Donnerstag nicht zu seinem Auswärtsspiel beim PSV angetreten. Am Samstag verlor das Schlusslicht dann mit 3:4 (1:2) gegen den Tabellenfünften GSV Moers. Ein Dreierpack von Mehdi Lamssiah (5., 42., 57.) reichte nicht, weil die Gäste insgesamt viermal (2., 22., 38., 53.) trafen.