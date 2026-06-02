 2026-06-02T03:22:52.672Z

Spielbericht

B-Junioren des 1. FC Kleve verabschieden sich aus der Niederrheinliga

Nach dem unglücklichen 0:1 im Wiederholungsspiel gegen den 1. FC Bocholt hatte der Nachwuchs vom Bresserberg gegen den VfB Hilden nichts mehr zu bestellen. Das Geschehen in den Niederrhein- und Grenzlandligen im Überblick.

von RP / Nils Hendricks · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Die B-Junioren des 1. FC Kleve sind aus der Niederrheinliga abgestiegen.
Die B-Junioren des 1. FC Kleve sind aus der Niederrheinliga abgestiegen. – Foto: Tom Klesper

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Es hat am Ende nicht gereicht: Die B-Junioren des 1. FC Kleve sind am Sonntag aus der Niederrheinliga abgestiegen. Nach der 1:4 (1:4)-Niederlage gegen den VfB Hilden herrschte traurige Gewissheit. Bereits unter der Woche hatte der Klever Nachwuchs das entscheidende Wiederholungsspiel gegen den 1. FC Bocholt durch einen späten Gegentreffer (78.) mit 0:1 (0:0) verloren. Seither war klar: Am letzten Spieltag muss ein Sieg her, um die Bocholter doch noch vom letzten der vier Relegationsplätze zu verdrängen.

Bereits nach 27 Minuten ein 0:4-Rückstand

So., 31.05.2026, 12:00 Uhr
VfR Warbeyen
VfR WarbeyenVfR Warbeyen
FV Mönchengladbach 2020
FV Mönchengladbach 2020FV MG 2020
2
0
§ Urteil

Fr., 29.05.2026, 19:30 Uhr
JSG Straelen/Veert
JSG Straelen/VeertJSG Straelen/Veert
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
1
3
Abpfiff

Sa., 30.05.2026, 16:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo
JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/BarloJSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo
5
1
Abpfiff

Sa., 30.05.2026, 12:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
SV Straelen
SV StraelenSV Straelen
1
8
Abpfiff

So., 31.05.2026, 11:00 Uhr
JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/
JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
1
1
Abpfiff

So., 31.05.2026, 11:00 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
6
0
Abpfiff

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
4
4
Abpfiff

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
11
0
Abpfiff

So., 31.05.2026, 11:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1
4
Abpfiff

Dieses Vorhaben zerschlug sich jedoch schnell, denn der VfB Hilden lag bereits vor der 30. Minute mit 4:0 in Führung. Den Gegentreffern in der 10., 13., 18. und 27. Minute konnte Leonard Egen zwar noch vor der Halbzeit das 1:4 (34.) entgegensetzen, aber an eine Aufholjagd glaubt da schon niemand mehr.

„Gegen Bocholt hatten wir uns einen Punkt auf jeden Fall verdient. Das Gegentor ist am Ende maximal unglücklich gefallen. Heute wollten wir noch mal alles versuchen, aber der VfB Hilden war schon deutlich besser. Am Ende war es auch eine Hitzeschlacht“, sagte Trainer Jens Hoffmann, der die Klever Talente gegen Bocholt und Hilden betreute.

In der A-Junioren-Grenzlandliga feierte der 1. FC Kleve zum Abschluss einen 5:1 (2:0)-Erfolg über die JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo. Emil Oerding (33.), Joshua Annang (36., 50., 90.+1) und Matteo Cagnazzo (57.) trafen für den Tabellendritten, der die Niederrheinliga-Quali bereits sicher hatte. Der Ehrentreffer der Gäste fiel in der 75. Minute.

Die JSG SV Straelen/SV Veert verlor ihr letztes Saisonspiel mit 1:3 (0:1) gegen den SV Budberg. Nach drei Gegentreffern (43., 65., 76.) traf Elwin Reinke (90.+1) zum Endstand.

In der Grenzlandliga der B-Junioren verlor die U16 des 1. FC Kleve das Kreisderby gegen Meister SV Straelen mit 1:8 (1:4). Nach dem überraschenden Klever Führungstreffer durch Abubakar Jalloh (7.) machte es der SVS deutlich. Xavier Gawlik (12.), Mats Prang (13.), Marvin Verlegh (20.), Ismet Özdas (31., 79.), Nathan Kwo (56.) und Leo Dasbach (73.) erzielten die Tore. Zudem unterlief den Gastgebern ein Eigentor (66.).

Siegfried Materborn feierte zum Schluss einen 6:0 (4:0)-Erfolg über den SV Sonsbeck. Prince Ngesang (11., 22., 44.), Kamal Alomari (14., 59.) und Jan-Luca Lai (17.) waren die Torschützen.

Die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen holte nach 0:1-Rückstand (50.) noch ein 1:1 (0:0) gegen den PSV Wesel. Noah Koblitz traf zum Ausgleich (70.).

Klever C-Junioren zeigen Nehmerqualitäten

In der C-Junioren-Grenzlandliga trennten sich Meister 1. FC Kleve und der GSV Moers zum Abschluss 4:4 (2:0). Darian Böker (36., 58.) und Jonah Stobrawe (70.+4, 70.+6) erzielten die Klever Treffer. Der GSV war dreimal mit zwei Toren Vorsprung in Führung gegangen (7., 35.+2, 51., 70.+2) und schaute am Ende in die Röhre. Siegfried Materborn kassierte am letzten Spieltag eine 0:11 (0:5)-Pleite bei der U14 des VfB Homberg.

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen, souveräner Meister der Niederrheinliga, hatten zum Schluss spielfrei. Das Heimspiel gegen den FV Mönchengladbach wurde mit 2:0 für das Team von Trainer Bart Denissen gewertet, weil der Gegner gar nicht erst antrat.