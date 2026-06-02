B-Junioren des 1. FC Kleve verabschieden sich aus der Niederrheinliga

Die B-Junioren des 1. FC Kleve sind aus der Niederrheinliga abgestiegen. – Foto: Tom Klesper

Es hat am Ende nicht gereicht: Die B-Junioren des 1. FC Kleve sind am Sonntag aus der Niederrheinliga abgestiegen. Nach der 1:4 (1:4)-Niederlage gegen den VfB Hilden herrschte traurige Gewissheit. Bereits unter der Woche hatte der Klever Nachwuchs das entscheidende Wiederholungsspiel gegen den 1. FC Bocholt durch einen späten Gegentreffer (78.) mit 0:1 (0:0) verloren. Seither war klar: Am letzten Spieltag muss ein Sieg her, um die Bocholter doch noch vom letzten der vier Relegationsplätze zu verdrängen.

Dieses Vorhaben zerschlug sich jedoch schnell, denn der VfB Hilden lag bereits vor der 30. Minute mit 4:0 in Führung. Den Gegentreffern in der 10., 13., 18. und 27. Minute konnte Leonard Egen zwar noch vor der Halbzeit das 1:4 (34.) entgegensetzen, aber an eine Aufholjagd glaubt da schon niemand mehr.

„Gegen Bocholt hatten wir uns einen Punkt auf jeden Fall verdient. Das Gegentor ist am Ende maximal unglücklich gefallen. Heute wollten wir noch mal alles versuchen, aber der VfB Hilden war schon deutlich besser. Am Ende war es auch eine Hitzeschlacht“, sagte Trainer Jens Hoffmann, der die Klever Talente gegen Bocholt und Hilden betreute.

In der A-Junioren-Grenzlandliga feierte der 1. FC Kleve zum Abschluss einen 5:1 (2:0)-Erfolg über die JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo. Emil Oerding (33.), Joshua Annang (36., 50., 90.+1) und Matteo Cagnazzo (57.) trafen für den Tabellendritten, der die Niederrheinliga-Quali bereits sicher hatte. Der Ehrentreffer der Gäste fiel in der 75. Minute.

Die JSG SV Straelen/SV Veert verlor ihr letztes Saisonspiel mit 1:3 (0:1) gegen den SV Budberg. Nach drei Gegentreffern (43., 65., 76.) traf Elwin Reinke (90.+1) zum Endstand.

In der Grenzlandliga der B-Junioren verlor die U16 des 1. FC Kleve das Kreisderby gegen Meister SV Straelen mit 1:8 (1:4). Nach dem überraschenden Klever Führungstreffer durch Abubakar Jalloh (7.) machte es der SVS deutlich. Xavier Gawlik (12.), Mats Prang (13.), Marvin Verlegh (20.), Ismet Özdas (31., 79.), Nathan Kwo (56.) und Leo Dasbach (73.) erzielten die Tore. Zudem unterlief den Gastgebern ein Eigentor (66.).

Siegfried Materborn feierte zum Schluss einen 6:0 (4:0)-Erfolg über den SV Sonsbeck. Prince Ngesang (11., 22., 44.), Kamal Alomari (14., 59.) und Jan-Luca Lai (17.) waren die Torschützen.

Die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen holte nach 0:1-Rückstand (50.) noch ein 1:1 (0:0) gegen den PSV Wesel. Noah Koblitz traf zum Ausgleich (70.).

Klever C-Junioren zeigen Nehmerqualitäten

In der C-Junioren-Grenzlandliga trennten sich Meister 1. FC Kleve und der GSV Moers zum Abschluss 4:4 (2:0). Darian Böker (36., 58.) und Jonah Stobrawe (70.+4, 70.+6) erzielten die Klever Treffer. Der GSV war dreimal mit zwei Toren Vorsprung in Führung gegangen (7., 35.+2, 51., 70.+2) und schaute am Ende in die Röhre. Siegfried Materborn kassierte am letzten Spieltag eine 0:11 (0:5)-Pleite bei der U14 des VfB Homberg.

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen, souveräner Meister der Niederrheinliga, hatten zum Schluss spielfrei. Das Heimspiel gegen den FV Mönchengladbach wurde mit 2:0 für das Team von Trainer Bart Denissen gewertet, weil der Gegner gar nicht erst antrat.