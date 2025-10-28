B-Junioren des 1. FC Kleve können ihre Negativserie nicht stoppen

Die U16-Auswahl des 1. FC Kleve feierte im Parallelspiel der Grenzlandliga einen 4:0 (1:0)-Sieg beim SV Sonsbeck. Osman Erkis brachte den Klever Nachwuchs Mitte der ersten Halbzeit (18.) in Führung. Sekunden nach dem Wiederanpfiff legte Till Zweering (41.) den zweiten Treffer nach. Abubakar Jalloh stellte in der 54. Minute auf 3:0, ehe Erkis mit seinem zweiten Treffer (80.) für den Endstand sorgte. In der Tabelle steht der 1. FC Kleve nun mit zehn Zählern auf Rang fünf. Die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen verlor 0:4 (0:1) beim SV Budberg.

In der C-Junioren-Grenzlandliga war nur der 1. FC Kleve im Einsatz. Ein ungefährdeter 3:0 (2:0)-Erfolg gegen die JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo sorgte dafür, dass die Mannschaft in der Tabelle auf den zweiten Platz vorrückte. Lukas Rehfeldt (5.) und Darian Böker (22.) brachten den Gastgeber mit ihren Treffern in Durchgang eins auf Kurs. Nach der Pause erhöhte Rehfeldt mit seinem zweiten Tor (38.). Schon am Mittwoch, 19.30 Uhr, kann der 1. FC Kleve mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den VfL Repelen den derzeit zwei Punkte besseren PSV Wesel von der Tabellenspitze verdrängen.