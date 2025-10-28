B-Junioren des 1. FC Kleve können ihre Negativserie nicht stoppen

Der Negativlauf der B-Junioren des 1. FC Kleve in der Niederrheinliga hält an. Das Team, das noch mit drei Siegen in die neue Saison gestartet war, verlor am Sonntag auch das fünfte Spiel in Serie. Die Folge: Es rutschte in der Tabelle auf den zehnten Platz ab. Im Heimspiel gegen den neuen Tabellendritten SSVg Velbert war schon zur Halbzeit alles entschieden. 0:5 (0:4) lautete der Endstand aus Sicht der Klever, die weiterhin darauf warten, die Summe auf dem Punktekonto zweistellig zu machen.
Der Nachwuchs des 1. FC Kleve, der in dieser Saison von einem Trainer-Trio, das aus Niko Hegemann, Lukas Nakielski und Ole Kahl besteht, gecoacht wird, geriet in der zehnten Minute ins Hintertreffen. Innerhalb von einer Viertelstunde sorgten die Gäste aus dem Kreis Mettmann noch vor der Halbzeitpause für die Vorentscheidung. Auf einen Doppelschlag in der 29. und 32. Minute folgte in der dritten Minute der Nachspielzeit der Treffer zum Pausenstand.
Nach dem Seitenwechsel musste Rasmus Emanuel im Klever Tor nur noch ein weiteres Mal hinter sich greifen (67.). Die starke Leistung des Kontrahenten erkannte auch Niko Hegemann an. „Velbert hat aktuell wirklich einen Lauf. Die Mannschaft war heute besser als wir und hat verdient gewonnen. Für uns heißt es jetzt: Mund abwischen und weitermachen‘“, sagte der Klever Übungsleiter, auf dessen Schützlinge am kommenden Wochenende ein Duell mit Rot-Weiß Oberhausen wartet.
In der Grenzlandliga der B-Junioren hat Siegfried Materborn beim Schlusslicht SC TuB Mussum den ersehnten ersten Saisonsieg eingefahren. Und der fiel mit 11:0 (4:0) ziemlich deutlich aus. Nach einer torlosen ersten halben Stunde brach Mario Staar in der 33. Minute mit seinem Treffer zum 1:0 den Bann für den Gastgeber. Prince Ngesang (35., 37.) und Philipp van Stiphout (40.+3) bauten den Vorsprung noch vor der Pause auf 4:0 aus.
Nach dem Seitenwechsel ließ der Materborner Nachwuchs nicht locker. Philipp van Stiphout (48., 71., 73.), der viermal traf, Prince Ngesang (50., 65., 68.), der sogar einen Fünferpack schnürte, und Ibrahima Kane (51.) trugen sich noch in die Torschützenliste ein. Siegfried Materborn rückte in der Tabelle nach dem Kantersieg auf den siebten Rang vor.
Der SV Straelen verbesserte sich dank eines 5:1 (1:1)-Erfolgs gegen die JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo auf Rang drei. In Durchgang eins musste das Team von Coach Jeremie Dohrmann zunächst das 0:1 (34.) hinnehmen. Der SVS schlug jedoch noch vor der Pause durch Leo Dasbach zurück (39.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Fabian Reichl (50.) und Mats Prang, der einen lupenreinen Hattrick erzielte (55., 73., 80.+2), dann für den deutlichen Heimsieg.
Die U16-Auswahl des 1. FC Kleve feierte im Parallelspiel der Grenzlandliga einen 4:0 (1:0)-Sieg beim SV Sonsbeck. Osman Erkis brachte den Klever Nachwuchs Mitte der ersten Halbzeit (18.) in Führung. Sekunden nach dem Wiederanpfiff legte Till Zweering (41.) den zweiten Treffer nach. Abubakar Jalloh stellte in der 54. Minute auf 3:0, ehe Erkis mit seinem zweiten Treffer (80.) für den Endstand sorgte. In der Tabelle steht der 1. FC Kleve nun mit zehn Zählern auf Rang fünf. Die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen verlor 0:4 (0:1) beim SV Budberg.
In der C-Junioren-Grenzlandliga war nur der 1. FC Kleve im Einsatz. Ein ungefährdeter 3:0 (2:0)-Erfolg gegen die JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo sorgte dafür, dass die Mannschaft in der Tabelle auf den zweiten Platz vorrückte. Lukas Rehfeldt (5.) und Darian Böker (22.) brachten den Gastgeber mit ihren Treffern in Durchgang eins auf Kurs. Nach der Pause erhöhte Rehfeldt mit seinem zweiten Tor (38.). Schon am Mittwoch, 19.30 Uhr, kann der 1. FC Kleve mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den VfL Repelen den derzeit zwei Punkte besseren PSV Wesel von der Tabellenspitze verdrängen.