B-Junioren der SpVgg Mauern: Kurz-Trainingslager und erfolgreicher Auftakt

Der Saisonstart ist ihnen definitiv geglückt: Die B-Junioren der SG SpVgg Mauern konnten ihre beiden ersten Ligaspiele souverän gewinnen. Mit sechs Punkten stehen sie nun punktgleich mit dem TSV-Allershausen an der Tabellenspitze der Kreisklasse.

Dass dieser Erfolg hart erarbeitet ist, zeigt der Blick auf die Vorbereitung der jungen Fußballer. Gemeinsam mit dem zweiten B-Junioren-Team der SG SpVgg Mauern – bestehend aus Spielern der SpVgg Mauern, der FVgg Gammelsdorf, des SV Hörgertshausen und des TSV Nandlstadt – verbrachten sie ein Kurz-Trainingslager in Regen im Bayerischen Wald.

Am ersten Spieltag setzten sich die B1-Junioren in Kranzberg mit 3:2 (1:1) durch. Kapitän Alexander Haan erzielte alle drei Treffer für die Spielgemeinschaft, die die Partie auch schon früher hätte entscheiden können. Im ersten Heimspiel besiegte Mauern die SG Oberhaindlfing/Attenkirchen souverän mit 5:2 (1:1). Für Mauern trafen Alexander Haan (2), Hannes Grießer (2) und Paul Simnacher.