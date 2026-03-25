B-Junioren der SG Germania sind deutscher Futsal-Vizemeister U17-Futsaler feiert größten Erfolg in der Jugend-Vereinsgeschichte von Redaktion · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Erst Süddeutscher Meister, nun Deutscher Vize-Meister im Futsal: Die B-Junioren der SG Germania. – Foto: SG

Duisburg. Die Erfolgsstory der Futsal-Spieler der SG Germania Wiesbaden ist beinahe mit einem weiteren historischen Titel gekrönt worden. Bei der deutschen Meisterschaft der B-Junioren in Duisburg-Wedau am vergangenen Wochenende unterlagen die Germanen erst im Endspiel und verpassten nur knapp den nationalen Titel im Futsal. Für die Germania ist es dennoch der größte Erfolg bei den Junioren in der Vereinsgeschichte.

Zum Turnierplan Das von Martin Fraund, Martin Leibold, Yazan Eshkita und Betreuer Marc Erler gecoachte Team hatte sich über den Gewinn der Hessen- und Süddeutschen Meisterschaft für das Turnier qualifiziert. Das Auftaktspiel ging mit 5:6 gegen Fortuna Köln verloren. Weil die Germania ihr abschließenden Gruppenspiel aber mit 7.0 gegen den SC Idar-Oberstein gewann, zog das Team ins Halbfinale ein. Dort setzten sich die Germanen nach Sechsmeterschießen gegen den schleswig-holsteinischen SV Eichede durch, Moritz Kreutzer avancierte mit zwei gehaltenen Schüssen zum Helden. Im Endspiel ging es gegen den Berliner Verbandsligisten SC Staaken. "Obwohl man ein gutes Spiel zeigte und durchaus auf Augenhöhe unterwegs war, musste man sich schlussendlich dem Hauptstadtklub mit 0:3 geschlagen geben", heißt in einer Mitteilung der SG Germania. Dennoch war es am Ende ein starker zweiter Platz, gleichzeitig auch der größte Futsal-Erfolg, den je ein hessisches Junioren-Team erreicht hat.