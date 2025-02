B-Junioren der SG Germania bejubeln Futsal-Hessentitel

Der Lohn: Am 8. März geht die abenteuerliche Futsal-Reise der jungen Germanen bei den Süddeutschen Meisterschaften in Ehingen weiter. Womöglich gegen Teams mit klangvollen Vereinsnamen.

In Oberau ebnete ein 1:0 zum Auftakt den Weg zum Titel. Sofort wurde deutlich, dass Mannschaften wie Barockstadt Fulda-Lehnerz, JSG Kirdorf und FV Eppertshausen tollen Futsal spielen. Im zweiten Spiel gegen den späteren Zweitplatzierten aus Eppertshausen gelang ein 2:1-Sieg, der am Ende durch den direkten Vergleich sehr wichtig wurde. Mit dem 2:0 über den FC Burgsolms verschafften sich die Jungs aus der Landeshauptstadt eine prima Ausgangsposition. Das 3:3 im dritten Match gegen Kirdorf nach 2:0 und 3:1-Führung sorgte keineswegs für Enttäuschung, sondern stachelte die Germania-Formation noch mehr an. Unabhängig davon, dass vor dem Duell mit Barockstadt bereits aufgrund der Ergebnisse in den anderen Spielen der Gewinn des Hessentitels feststand.

Süddeutsche Meisterschaften am 8. März

Durch das abschließende Remis fuhren die Wiesbadener ungeschlagen und in Feierlaune nach Hause. Um am 8. März wieder zu den Süddeutschen aufzubrechen. Das Kfz-Sachverständigenbüro Groß will als Sponsor der Germania-Nachwuchsabteilung erneut einen Neuner-Bus zur Verfügung stellen. Sollten sich weitere Gönner finden, könnte es auch im Reisebus in Richtung Ehingen gehen, das knapp 25 Kilometer von Ulm entfernt liegt. „Die Jungs sollen dort den Tag einfach genießen“, blickt Martin Fraund voraus. Der Hessentitel ist seinen Jungs schon mal nicht mehr zu nehmen. Nebenbei: Der Sieger der Süddeutschen qualifiziert sich für die Endrunde zur Deutschen Meisterschaft vom 14. bis zum 16. März in Duisburg-Wedau.