B-Jugend: TSV Steinbach II ist souverän Meister

Kreisliga-Meister der B-Junioren: TSV Steinbach II. © Bruno Misamer

Dillenburg. Die B-Junioren-Fußballer des TSV Steinbach II haben sich souverän die Meisterschaft in der Kreisliga A Dillenburg gesichert. Nachdem sich das Team in der Vorsaison noch mit dem zweiten Platz zufriedengeben musste, krönte sich die Mannschaft dieses Mal souverän und mit satten zwölf Punkten Vorsprung zum Titelträger der Saison 2025/2026.