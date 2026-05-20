 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

B-Jugend: TSV Steinbach II ist souverän Meister

Teaser JUGEND: +++ 18 Spiele, 18 Siege: Die B-Junioren des TSV Steinbach II sind Meister der Fußball-Kreisliga und kämpfen nun um den Gruppenliga-Aufstieg +++

von Redaktion · Gestern, 23:14 Uhr · 0 Leser
Kreisliga-Meister der B-Junioren: TSV Steinbach II. © Bruno Misamer
Kreisliga-Meister der B-Junioren: TSV Steinbach II. © Bruno Misamer

Dillenburg. Die B-Junioren-Fußballer des TSV Steinbach II haben sich souverän die Meisterschaft in der Kreisliga A Dillenburg gesichert. Nachdem sich das Team in der Vorsaison noch mit dem zweiten Platz zufriedengeben musste, krönte sich die Mannschaft dieses Mal souverän und mit satten zwölf Punkten Vorsprung zum Titelträger der Saison 2025/2026.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.