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Ligabericht
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B-Jugend: TSV Steinbach II ist souverän Meister
Teaser JUGEND: +++ 18 Spiele, 18 Siege: Die B-Junioren des TSV Steinbach II sind Meister der Fußball-Kreisliga und kämpfen nun um den Gruppenliga-Aufstieg +++
Dillenburg. Die B-Junioren-Fußballer des TSV Steinbach II haben sich souverän die Meisterschaft in der Kreisliga A Dillenburg gesichert. Nachdem sich das Team in der Vorsaison noch mit dem zweiten Platz zufriedengeben musste, krönte sich die Mannschaft dieses Mal souverän und mit satten zwölf Punkten Vorsprung zum Titelträger der Saison 2025/2026.