B-Jugend-Fußballer zusammengeschlagen - wohl wegen Vereinskleidung

In Absprache mit den Eltern machte der Verein den Vorfall publik. "Neben Raubversuch war eines der Motive das Tragen von Turbinejacken, was bereits durch die Polizei einwandfrei festgestellt werden konnte", schrieb der Verein dazu auf seinen Social-Media-Kanälen und betonte: "Dass Jugendliche allein durch das Tragen ihrer Vereinskleidung angegriffen werden, ist unfassbar. Egal ob in Turbine-Blau oder in irgendeiner anderen Vereinskleidung: Feindbilder, die allein durch andere Vereinsfarben entstehen sind absolut inakzeptabel."

Turbine-Aufruf "für ein faires Miteinander in unserer Stadt"

Zugleich rief Turbine "aus diesem Anlass alle anderen Vereine" dazu auf, "ihre Aktiven, egal ob im Erwachsenen- oder Nachwuchsbereich für ein faires Miteinander in unserer Stadt und überall zu sensibilisieren." Einer der beiden Jugendlichen müsse noch bis zum Wochenende im Krankenhaus bleiben. Beiden Nachwuchsspielern wünsche man "gute Besserung, schnelle Erholung und den Eltern viel Kraft", betonte Turbine.

An ein Fußballspiel sei unter diesen Umständen am Wochenende nicht zu denken. "Der Vorfall hat die Mannschaft unserer B-Jugend nicht kalt gelassen", schrieb der Club. "Aus diesem Grund wird das für Samstag angesetzte Spiel verlegt werden. Vielen Dank an den SV Mertendorf für das Verständnis!"

