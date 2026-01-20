B-Jugend des SV Frauenstein hat die Meisterschaft im Visier

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Die B-Jugend des SV Frauenstein. Zum Kreisklassisten hat uns Michael Stielow, Trainer in Frauenstein, folgende Informationen übermittelt.

"Nach der Kennenlernphase mit dem neuen Trainer Michael Stielow und Co-Trainer Marc Zoller (zuvor SC Kohlheck) im Anschluss an die Saison 24/25 ist die Handschrift des Teams bereits deutlich zu erkennen. Da wir in dieser Saison noch ungeschlagen sind und mit nur zwei Unentschieden auf dem zweiten Platz stehen, ist die Stimmung im Training dementsprechend bestens. Auch die hervorragende Trainingsbeteiligung trägt maßgeblich zur guten Atmosphäre bei."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Die Trainingsbeteiligung der B-Jugend ist super. Obwohl wir die überwiegend neu gegründete A-Jugend regelmäßig bei ihren Spielen unterstützen, ist die Stimmung trotz der Mehrbelastung prächtig. Einziger Wermutstropfen: Die Doppelbelastung verhindert derzeit, dass wir gezielt an spezifischen Verbesserungen arbeiten können. Das sollte in der neuen Saison vermieden werden."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"In der Winterpause gibt es keine offiziellen Abgänge in der Jugend, dafür können wir jedoch zwei hochkarätige Neuzugänge verzeichnen: Marc Blech (FC Freudenberg) und Jasmeet Singh (Freie Turnerschaft Wiesbaden) verstärken ab sofort das Team von der Bodenwaage. Zudem gibt es bereits Interessenten für die kommende Saison, die unser Coach derzeit koordiniert."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Sollte das Team gegen die direkten Konkurrenten ohne Punktverlust bleiben, besteht eine realistische Chance auf die Meisterschaft. Dennoch dürfen wir die anderen Teams natürlich nicht unterschätzen. Wenn die Einstellung weiterhin so beibehalten wird, stehen die Chancen sehr gut, die Saison auf einem der ersten zwei Plätze abzuschließen."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Sollte die Rückrunde ähnlich wie die Hinrunde verlaufen, werden der SV Frauenstein, DJK Klarenthal und Hellas Schierstein den Titel unter sich ausmachen. Absteiger gibt es in dieser Klasse nicht."

