 2026-04-29T13:32:52.058Z

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B-Jugend des 1. FC Kleve geht Rot-Weiß Oberhausen auf die Nerven

Nach dem Sieg in Velbert legen die B-Junioren des 1. FC Kleve in der Niederrheinliga nach und nehmen auch gegen Rot-Weiß Oberhausen etwas mit. Warum diesmal nicht die Offensive, sondern ein anderer Schlüssel zählt – und was das im Abstiegskampf auslöst.

von RP / Nils Hendricks · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser
Die B-Junioren des 1. FC Kleve feiern einen wichtigen Punkt.
Die B-Junioren des 1. FC Kleve feiern einen wichtigen Punkt. – Foto: Arno Wirths

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B-Niederrheinliga
1. FC Kleve
RW Oberh.

Die B-Junioren des 1. FC Kleve befanden sich in der Niederrheinliga zwischenzeitlich im freien Fall. Mittlerweile hat sich das Team jedoch gefangen. Nach dem wichtigen 3:2-Erfolg bei der SSVg Velbert sammelte das Team nun den nächsten Zähler. Im Heimspiel gegen die U16 von Rot-Weiß Oberhausen kam der Klever Nachwuchs zu einem 0:0 und erhöhte sein Punktekonto auf 20. FC-Trainer Lukas Nakielski gefiel besonders ein Aspekt.

So., 26.04.2026, 10:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
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Abpfiff

Defensive als Schlüssel: Kleve punktet gegen RWO

Der Coach lobte die Defensivleistung seiner Schützlinge. „Offensiv hat uns ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt, die wir in Velbert noch hatten. Aber an solchen Tagen musst du einfach konzentriert und gut verteidigen. Das haben wir gemacht und dafür haben wir uns mit einem Punkt belohnt. Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft“, sagte der Klever Trainer.

Im Abstiegskampf hat der 1. FC Kleve weiterhin alle Trümpfe in der eigenen Hand. Vier Runden vor Schluss steht das Team auf Relegationsplatz elf knapp über dem Strich. Der Vorsprung auf den 1. FC Bocholt und die direkten Abstiegsränge beträgt zwar nur einen Zähler, aber die jüngsten Ergebnisse machen Hoffnung.

„Wir haben jetzt zwei Spiele in Folge nicht verloren und dabei vier Punkte geholt. Das ist eine sehr, sehr gute Grundlage, um Sonntag auswärts in Ratingen den nächsten Schritt zu gehen. Die Mannschaft geht sehr geschlossen in die nächsten Aufgaben“, sagt Lukas Nakielski.

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