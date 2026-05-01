B-Jugend des 1. FC Kleve geht Rot-Weiß Oberhausen auf die Nerven

Im Abstiegskampf hat der 1. FC Kleve weiterhin alle Trümpfe in der eigenen Hand. Vier Runden vor Schluss steht das Team auf Relegationsplatz elf knapp über dem Strich. Der Vorsprung auf den 1. FC Bocholt und die direkten Abstiegsränge beträgt zwar nur einen Zähler, aber die jüngsten Ergebnisse machen Hoffnung.

„Wir haben jetzt zwei Spiele in Folge nicht verloren und dabei vier Punkte geholt. Das ist eine sehr, sehr gute Grundlage, um Sonntag auswärts in Ratingen den nächsten Schritt zu gehen. Die Mannschaft geht sehr geschlossen in die nächsten Aufgaben“, sagt Lukas Nakielski.

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