B-II-Junioren wollen im Heimspiel nachlegen 1.FC Saarbrücken: Am Samstag kommt der SV Gonsenheim

In der B-Junioren-Regionalliga Südwest wird am kommenden Wochenende trotz des Spielverbots an Totensonntag der 13. Spieltag durchgeführt. Deshalb spielt das FCS-Team, das von Joscha Klauck trainiert wird, auch schon am Samstag um 13 Uhr. Dann kommt der derzeitige Tabellendritte SV Gonsenheim als Gast auf den Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.). Klauck erwartet nach den beiden Siegen gegen Eisbachtal (2:0) und beim TV 1817 Mainz (3:1) einen weiteren Prüfstein auf Augenhöhe. "Wir haben wieder einen Gegner, der in der Tabelle in unserer Region steht, sogar etwas besser platziert ist. Sie haben zwei Punkte mehr. Aber eigentlich ist die Position in der Tabelle für unser Team nicht so wichtig, wir legen ja Wert auf die Entwicklung, und da kommen uns stärkere Gegner recht, weil wir uns an ihnen messen wollen. Wir hatten zuletzt einige Spieler bei der bundesliga-Mannschaft, die fehlen uns gegen Gonsenheim noch, kommende Woche wären sie wieder frei. Dazu fällt Moritz Girgert, einer unserer besten Stürmer, aus. Aber das ist dann auch die Chance für andere, in die Bresche zu springen und sich zu bewähren", sagt Klauck vor dem Heimspiel gegen die Rheinhessen.