B-Elf von RWE verliert 0:3 gegen Bayer Leverkusen

Rot-Weiss Essen hat das erste von zwei Testspielen am Samstag mit 0:3 gegen Bayer Leverkusen verloren. Die Mannschaft von Uwe Koschinat, die ohne Großteil der erwarteten Startelf an den Start ging, hielt gegen den Bundesligisten gut mit, musste sich der individuellen Klasse der Werkself aber letztlich verdient geschlagen geben.
Bereits in den Anfangsminuten übernahm Leverkusen erwartungsgemäß die Kontrolle. Nach einer ersten Möglichkeit durch Farid Alfa-Ruprecht verhinderte zunächst noch das Aluminium einen höheren Rückstand. Wenig später fiel dann jedoch der Führungstreffer: Noah Pesch verlor den Ball in der eigenen Hälfte, Patrik Schick traf zunächst den Pfosten, ehe Ibrahim Maza den Abpraller zum 1:0 nutzte (8.).
Leverkusen blieb zunächst am Drücker und verfehlte durch Arthur nur knapp das RWE-Tor (12.) sowie kurz darauf die Latte (14.). Danach fand RWE jedoch besser in die Partie. Die Essener verteidigten kompakt und setzten auch offensive Nadelstiche. Die größte Gelegenheit zum Ausgleich vergab Marvin Obuz, der nach einem langen Ball frei vor Mark Flekken auftauchte, den Ball jedoch knapp am Tor vorbeisetzte (20.). Kurz darauf war dann aber wieder der Favorit an der Reihe. Ekin Çelebi brachte Lucas Vazquez im Strafraumnähe zu Fall, den fälligen Elfmeter verwandelte Schick souverän (24.). Bis zur Pause ließ RWE defensiv nur noch wenig zu, sodass es mit dem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabinen ging.
Zur zweiten Halbzeit tauschte Leverkusen nahezu die komplette Mannschaft durch, am Spielverlauf änderte sich jedoch wenig. Dennoch gehörten die ersten gute Möglichkeit den Gästen. Çelebi zwang Bayer-Keeper Flekken mit einer starken Direktabnahme zu einer Glanzparade (52.)
Auf der anderen Seite hielt RWE weiterhin engagiert dagegen. Luca Bazzoli rettet zunächst vor Christian Kofane (57.) und bewahte RWE wenig später auch gegen den Schuss von Jonas Hofmann vor dem nächsten Gegentreffer (69.) . Auch nach mehreren Wechseln verteidigten die Essener leidenschaftlich, mussten in der Schlussphase aber doch noch das 0:3 hinnehmen. Nach einer Flanke köpte Montrell Culbreath gekonnt ein und ließ Felix Wienand keine Chance (81.).
Trotz der Niederlage konnte Uwe Koschinat mit dem Auftritt seines zweiten Anzugs zufrieden sein. Nach schwierigen Anfangsminuten stabilisierte sich Rot-Weiss Essen gegen den Champions-League-Teilnehmer deutlich und erspielte sich selbst mehrere gute Möglichkeiten. Für die Essener ist der Arbeitstag auch noch lange nicht beendet. Im Geheimtest geht es taggleich noch gegen den SV Sandhausen.
Bayer 04 Leverkusen – Rot-Weiss Essen 3:0
Bayer 04 Leverkusen: Mark Flekken, Jeanuel Belocian, Tim Oermann (63. Loïc Badé), Lucas Vázquez (63. Montrell Culbreath), Edmond Tapsoba (46. Axel Tape), Arthur, Equi Fernández (46. Aleix García), Ibrahim Maza (37. Jonas Hofmann) (78. Ernest Poku), Robert Andrich, Farid Alfa-Ruprecht (62. Afonso Moreira), Patrik Schick (46. Christian Kofane) - Co-Trainer: Yannik Lamberz - Co-Trainer: Rogier Meijer - Trainer: Carles Martínez - Co-Trainer: Sergi Runge - Co-Trainer: Tayfun Isbert - Co-Trainer: Simon Lackmann - Co-Trainer: Marcel Daum
Rot-Weiss Essen: Felix Wienand, Michael Kostka, Ruben Reisig, Luca Bazzoli, Max Geschwill (67. James Gnagnon), Ekin Çelebi, Gianluca Swajkowski, Marvin Obuz, Jaka Cuber Potocnik, Aiman Dardari, Noah Pesch - Trainer: Uwe Koschinat - Co-Trainer: Dominik Ernst - Co-Trainer: Aaron Beißwenger - Co-Trainer: Paul Freier
Tore: 1:0 Ibrahim Maza (8.), 2:0 Patrik Schick (24. Foulelfmeter), 3:0 Montrell Culbreath (81.)