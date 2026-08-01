B-Elf von RWE verliert 0:3 gegen Bayer Leverkusen Rot-Weiss Essen verliert das erste von zwei Testspielen am Samstag bei Bayer 04 Leverkusen mit 0:3. Gegen die Werkself zeigten die Rot-Weissen trotz der Niederlage einen engagierten Auftritt. von Markus Becker · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser

Der Bundesligist gewann letztlich verdient. – Foto: Imago Images

Rot-Weiss Essen hat das erste von zwei Testspielen am Samstag mit 0:3 gegen Bayer Leverkusen verloren. Die Mannschaft von Uwe Koschinat, die ohne Großteil der erwarteten Startelf an den Start ging, hielt gegen den Bundesligisten gut mit, musste sich der individuellen Klasse der Werkself aber letztlich verdient geschlagen geben.

Bereits in den Anfangsminuten übernahm Leverkusen erwartungsgemäß die Kontrolle. Nach einer ersten Möglichkeit durch Farid Alfa-Ruprecht verhinderte zunächst noch das Aluminium einen höheren Rückstand. Wenig später fiel dann jedoch der Führungstreffer: Noah Pesch verlor den Ball in der eigenen Hälfte, Patrik Schick traf zunächst den Pfosten, ehe Ibrahim Maza den Abpraller zum 1:0 nutzte (8.). RWE stabilisiert sich nach frühem Rückstand Leverkusen blieb zunächst am Drücker und verfehlte durch Arthur nur knapp das RWE-Tor (12.) sowie kurz darauf die Latte (14.). Danach fand RWE jedoch besser in die Partie. Die Essener verteidigten kompakt und setzten auch offensive Nadelstiche. Die größte Gelegenheit zum Ausgleich vergab Marvin Obuz, der nach einem langen Ball frei vor Mark Flekken auftauchte, den Ball jedoch knapp am Tor vorbeisetzte (20.). Kurz darauf war dann aber wieder der Favorit an der Reihe. Ekin Çelebi brachte Lucas Vazquez im Strafraumnähe zu Fall, den fälligen Elfmeter verwandelte Schick souverän (24.). Bis zur Pause ließ RWE defensiv nur noch wenig zu, sodass es mit dem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabinen ging.