Aziz Kulle verlässt Türkgücü Dillenburg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLB DILLENBURG: +++ Türkgücü Dillenburg, Spitzenreiter der Fußball-B-Liga Dillenburg, wird das Projekt Titelgewinn ohne Aziz Kulle fortsetzen. Der Mittelfeldspieler wechselt in die Kreisoberliga Nord +++
Dillenburg. Türkgücü Dillenburg, Spitzenreiter der Fußball-B-Liga Dillenburg, wird das Projekt Titelgewinn ohne Aziz Kulle fortsetzen. Wie das Internetportal FuPa Dillenburg meldet, hat sich der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler dem Kreisoberligisten Türk Gücü Breidenbach angeschlossen. Der lauf- und spielstarke Akteur ist demnach ab sofort spielberechtigt.
FuPa zufolge absolvierte Kulle in der aktuellen Saison acht Partien für Türkgücüs B-Liga-Elf, traf dabei sechsmal und legte drei weitere Treffer vor. Kulle spielte zuvor für Türkiyemspor Gießen (Gruppenliga, Kreisoberliga), Türk Ata Spor Wetzlar (Gruppenliga), Eintracht Wetzlar (A-Liga), den SSV Sechshelden (Kreisoberliga), den TSV Bicken (Verbandsliga und Gruppenliga) sowie für den SSC Burg (Kreisoberliga).