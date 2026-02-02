Aziz Ait Ben Omar ist die langfristige Lösung beim HSV Langenfeld Mit Aziz Ait Ben Omar hat der HSV Langenfeld einen neuen Trainer gefunden. Zum Rückrundenauftakt der Bezirksliga 2 stand er schon and der Seitenlinie. von Linus Bien · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Aziz Ait Ben Omar übernimmt beim HSV Langenfeld – Foto: Leon Kazma

Kurzfristig musste sich der HSV Langenfeld um Geschäftsführer Michael Herriger einen neuen Cheftrainer bemühen. Roberto Marquez musste sich eine Woche vor Beginn der Rückrunde in Bezirksliga, Gruppe 2 aus privaten Gründen zurückziehen. Mit Aziz Ait Ben Omar steht nun ein Trainer aus den eigenen Reihen an der Seitenlinie, der seine ersten Schritte im Seniorenbereich geht.