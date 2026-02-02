Aziz Ait Ben Omar ist die langfristige Lösung beim HSV Langenfeld

Kurzfristig musste sich der HSV Langenfeld um Geschäftsführer Michael Herriger einen neuen Cheftrainer bemühen. Roberto Marquez musste sich eine Woche vor Beginn der Rückrunde in Bezirksliga, Gruppe 2 aus privaten Gründen zurückziehen. Mit Aziz Ait Ben Omar steht nun ein Trainer aus den eigenen Reihen an der Seitenlinie, der seine ersten Schritte im Seniorenbereich geht.
Am 24. Januar diesen Jahres teilte Marquez dem HSV mit, er müsse sich aus privaten Gründen zurückziehen und die Vereinbarung auflösen. Keine leichte Aufgabe ihn zu ersetzen, wenn das erste Pflichtspiel eine knappe Woche später anliegt. „Roberto Marquez hat am Samstag (24. Januar) aus persönlichen Gründen um die Auflösung der Vereinbarung gebeten. Und das aus nahvollziehbaren Gründen – manche Sachen sind einfacher wichtiger als Fußball“, erklärt Geschäftsführer Herriger.
Auf der Suche nach einem Nachfolger wurden die Langenfelder in den eigenen Reihen fündig. Aus der U19 wurde Ait Ben Omar in die erste Mannschaft hochgezogen und debütiert damit im Seniorenbereich. Mit ihm hat sich der HSV einen Trainer an die Seitenlinie geholt, der bereits über eine B-Lizenz verfügt und entsprechend den logischen Schritt aus der Jugend zu den Herren macht. Aber der Verein pocht keineswegs auf eine Interimslösung: „Fakt ist, dass es was Längerfrstiges wird. Das soll jetzt nicht nur bis zum Sommer sein und dann wird Aziz ausgetauscht. Es wird definitiv über den Sommer hinausgehen. Ob es dann am Ende ein, zwei oder drei Jahre werden, sieht man nach den Verhandlungen“, stellt Herriger klar. Der 34 Jahre junge Trainer hat bereits seine Bereitschaft signalisiert den Wünschen des Vereins nach einer langfristigen Lösung entgegenzukommen.
Nachdem Ait Ben Omar am Dienstag (27. Januar) die Mannschaft übernommen hat, stand schon der Rückrundenauftakt bei der SSVg Velbert II an – entsprechend knapp war die Vorbereitung auf die Partie. Auf die Langenfelder wartet eine junge Truppe, die es im Hinspiel zu einem 3:3-Unentschieden gebracht hat. Herriger weiß, dass die Velberter vor heimischem Publikum besonders giftig sind: „Durch einen kleinen Fehler bekommen wir das 0:1 und gleichen hochverdient aus gegen eine läuferisch starke und niggelige Velberter zweite Mannschaft, die sich natürlich am eigenen Stadion dem Trainer der Ersten und dem Vorstand präsentieren wollen.“
Der späte Siegtreffer für die SSVg durch Abel Hagos (90.+1) stört den Geschäftsführer nicht besonders, denn auch in der Hinrunde sind sie holprig gestartet: „Am Ende kriegen wir dann halt einen Freistoß rein. Ein Unentschieden wäre auf jeden Fall gerecht gewesen. Das stört uns jetzt aber auch überhaupt nicht, weil wir auch nicht die Ansprüche haben aufzusteigen“, erklärt Herriger.
Jetzt hat der neue Cheftrainer eine Woche Zeit, bis es am kommenden Sonntag (8. Februar, 15.15 Uhr) gegen den SV Wermelskirchen zum zweiten Anlauf eines gelungenen Starts kommt.
____
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: