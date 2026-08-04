Azem Mehanovic und Delpiero Bamm mit Doppelpack Probsteier SG startet mit 5:1 gegen Neuling Bönebüttel-Husberg von Ismail Yesilyurt · Heute, 11:17 Uhr · 0 Leser

Azem Mehanovic (li. Probsteier SG), hier gegen Lasse Bensch (Kieler MTV), machte mit dem 1-0 und 2-0 den Weg frei zum Sieg. – Foto: Ismail Yesilyurt

Die Probsteier SG untermauerte im ersten Saisonspiel der Verbandsliga Ost mit einem souveränen 5:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den Aufsteiger SV Bönebüttel-Husberg ihre Ambitionen, die nach dem starken dritten Platz aus der Vorsaison ähnlicher Natur sind. Dabei musste die Mannschaft von Neutrainer Jörg Ahrens im Sommer schmerzhafte Abgänge verkraften: Neben Toptorjäger Din Mehanovic (31 Treffer, zum PSV Neumünster) verließen mit Lennart Bossen (TSV Klausdorf) und Justus Schröder (TSV Kronshagen) auch wichtige Stützen des defensives Herzstück der PSG.

Gegen den Neuling lief das Spiel zunächst jedoch nicht von Beginn an wie gewünscht. Ahrens analysierte den Spielverlauf kritisch: „Wir hatten also auch am Anfang die ersten zwanzig, fünfundzwanzig Minuten totale Kontrolle über das Spiel, hätten also auch bei drei, vier Chancen in Führung gehen können. Dann haben wir aber bis kurz vor der Halbzeit den Faden verloren“ Husberg schnupperte gar an der Führung, scheiterte jedoch an der Probsteier Defensive. Doppelschlag kurz vor der Pause bricht den Bann Mitten in eine Phase, in der die Gäste besser ins Spiel kamen, schlugen die Hausherren eiskalt zu. Ein starkes Freistoßtor sowie ein Geniestreich von Azem Mehanovic kurz vor dem Pausenpfiff – Mehanovic nutzte einen zu weit vor seinem Tor stehenden Gästetorhüter aus und überloppte ihn aus rund 40 Metern – sorgten für eine glückliche, aber wichtige 2:0-Führung druch den Mehanovic-Doppelpack zur Pause.

Trainer Thorsten Syben (SV Bönebüttel-Husberg). – Foto: Olaf Wegerich

Für den Aufsteiger war dieser späte Nackenschlag ein harter Schlag. Thorsten Syben, Trainer des SV Bönebüttel-Husberg, sagte nach Abpfiff dazu: „Wir haben bis zur vierzigsten Minute relativ gut mitgespielt, haben uns dann vor der Pause zwei dumme Tore kassiert. Und dann gehst du natürlich nach sechzig Minuten. Ist der Drops dann natürlich komplett gelutscht mit 0:4.“ Schnelle Entscheidung nach dem Wechsel und Husberger Ehrentreffer Nach dem Seitenwechsel drückte die Probsteier SG sofort aufs Gaspedal. Zwar brachten die Gäste mit frischem Personal – darunter der eingewechselte Bo Blöcker – noch einmal Tempo in die Partie, doch die Hausherren machten mit einem doppelten Paukenschlag alles klar. Delpiero Bamm (53.) und der eingewechselte Ferhat Yurtseen (55.) schraubten das Ergebnis schnell auf 4:0 hoch, womit die Begegnung frühzeitig entschieden war.

Danach nahm die Probsteier SG spürbar das Gaspedal heraus. Dies nutzte der Aufsteiger zum verdienten Ehrentreffer: Nach einem starken Flügelvorstoß setzte Hannes Schallert den Ball an die Unterkante der Latte, und der eingewechselte Bo Blöcker verwertete den Abpraller zum 1:4 (63.). Den Schlusspunkt setzten jedoch wieder die Gastgeber, als Delpiero Bamm in der Schlussminute mit seinem zweiten Treffer den 5:1-Endstand besorgte (90.).

Delpiero Bamm (Probsteier SG), hier gegenJoshua Grimm (TSV Flintbek), war auch zwei Mal erfolgreich. – Foto: Ismail Yesilyurt