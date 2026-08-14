Azadis Traumstart auf dem Prüfstand: Pansdorf kommt nach Lübeck

– Foto: Ostseehopper

Zwei Spiele, sechs Punkte und bereits 14 Tore: SV Azadi Lübeck hat sich nach dem Aufstieg bemerkenswert schnell in der Landesliga Holstein zurechtgefunden. Am 4. Spieltag steht für die Mannschaft von Trainer Tarek Hepp nun die nächste Standortbestimmung an. Am Sonntag (12.30 Uhr) gastiert der TSV Pansdorf in Lübeck – und damit ein Team, das ebenfalls sechs Punkte auf dem Konto hat.

Kordo Mohammad, sportlicher Leiter der Lübecker, erwartet nun einen Gegner, der seiner Mannschaft einiges abverlangen dürfte. „Mit Pansdorf erwartet uns am Sonntag der nächste Hochkaräter vor hoffentlich guter Kulisse“, sagt Mohammad. Sein Respekt vor den Gästen ist groß: „Pansdorf ist eine eingespielte Truppe, die seit Jahren zusammen ist und wirklich guten Fußball spielt.“

Azadi geht mit reichlich Selbstvertrauen in die Begegnung. Zuletzt setzte sich der Aufsteiger in einem spektakulären Lübecker Duell mit 7:4 beim FC Dornbreite durch. Schon nach zwei Partien stehen damit 14 eigene Treffer zu Buche. Die Kehrseite: Fünf Gegentore zeigen, dass nicht alles reibungslos lief.

Mohammad will die Serie ausbauen

Dass Azadi nach dem gelungenen Start mit breiter Brust auftreten kann, verschweigt Mohammad allerdings nicht. „Wir haben die Woche über wieder gut trainiert und werden alles, was wir haben, dafür tun, die nächsten drei Punkte zu Hause zu behalten“, erklärt er. Die bisherigen Ergebnisse sollen dabei zusätzlichen Rückenwind geben: „Nach den beiden Siegen haben wir natürlich auch ein gewisses Selbstvertrauen und wollen die Serie fortsetzen.“

Pansdorf reist allerdings ebenfalls mit sechs Punkten an. Nach zwei Siegen zum Auftakt kassierte der TSV am vergangenen Spieltag beim 0:3 gegen den VfR Horst seine erste Niederlage. Schon nach 21 Minuten lag Pansdorf mit zwei Toren zurück, der dritte Gegentreffer fiel erst tief in der Nachspielzeit.

Hendrik Block weiß vor allem um die offensive Qualität des Aufsteigers. „Azadi wird eine große Herausforderung, und sie haben bereits unter Beweis gestellt, welche große Qualität sie insbesondere in der Offensive haben“, sagt Block. Verstecken will sich Pansdorf in Lübeck dennoch nicht. „Ich bin allerdings überzeugt, dass wir in der Lage sind, jedem Gegner das Leben extrem schwer zu machen.“

Entscheidend werde sein, über die gesamte Partie aufmerksam zu bleiben. „Gelingt uns eine konzentrierte Leistung, werden wir mal schauen, wofür es am Ende dann reicht“, sagt Block.

Damit treffen am Sonntag zwei Mannschaften aufeinander, die nach ihren ersten Auftritten jeweils sechs Punkte gesammelt haben, deren Ausgangslage aber unterschiedlicher kaum sein könnte: Azadi möchte seinen perfekten Saisonstart verlängern, Pansdorf nach der ersten Niederlage wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Besonders die bislang treffsichere Lübecker Offensive dürfte dabei im Mittelpunkt stehen.