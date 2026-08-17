Azadi lässt nach starker erster Hälfte nach

Der SV Azadi Lübeck verpasst gegen den TSV Pansdorf den dritten Sieg im dritten Saisonspiel. Nach einer starken Anfangsphase und der Führung durch Marco Pajonk kommen die Gäste im zweiten Durchgang zurück und verdienen sich beim 1:1 einen Zähler. Azadis sportlicher Leiter Kordo Mohammad spricht anschließend von einer „wichtigen Lehre“.
Der perfekte Saisonstart ist beendet, ungeschlagen bleibt SV Azadi Lübeck aber weiterhin. Der Aufsteiger kam am 4. Spieltag der Landesliga Holstein gegen den TSV Pansdorf nicht über ein 1:1 hinaus. Vor 174 Zuschauern brachte Marco Pajonk die Gastgeber früh in Führung, ehe Louis Prüßmann eine Viertelstunde vor Schluss für den Ausgleich sorgte.
Azadi knüpfte zunächst an seine überzeugenden ersten Saisonauftritte an. „Wir fangen super an und haben absolute Spielkontrolle“, zeigte sich der sportliche Leiter Kordo Mohammad mit der Anfangsphase zufrieden. Die Lübecker erspielten sich Möglichkeiten und belohnten sich nach 16 Minuten. Pajonk, der bereits beim 7:4 gegen den FC Dornbreite zweimal getroffen hatte, erzielte das 1:0.
Aus Sicht Mohammads hätte seine Mannschaft in dieser Phase nachlegen müssen. „Wir erarbeiten uns einige gute Chancen und gehen auch verdient 1:0 in Führung. Wir verpassen leider, das zweite und dritte nachzulegen, so halten wir Pansdorf im Spiel“, erklärte er.
Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Bild. Pansdorf blieb in Schlagdistanz und arbeitete sich zunehmend in die Partie. Mohammad war mit dem Auftritt seiner Mannschaft nun überhaupt nicht mehr zufrieden. „Zweite Halbzeit stellen wir leider das Fußballspielen ein und lassen Pansdorf über Kampf in dieses Spiel reinkommen“, kritisierte der sportliche Leiter.
Das rächte sich in der 75. Minute. Prüßmann traf zum 1:1 und belohnte die Gäste für ihren Auftritt. In der Schlussphase musste Azadi sogar aufpassen, nicht noch komplett mit leeren Händen dazustehen. „Wir kassieren folgerichtig das 1:1 und können am Ende glücklich sein, dieses Spiel nicht zu verlieren“, räumte Mohammad ein.
Pansdorfs Trainer Hendrik Block sah den Punktgewinn entsprechend als verdient an. „Das war heute eine taktisch sehr gute Leistung meines Teams und wir haben uns dabei nicht alleine auf eine saubere Defensive konzentriert, sondern auch gute eigene Chancen rausgespielt“, sagte Block. Sein Fazit fiel eindeutig aus: „Am Ende, in einem sehr fairen und taktisch guten Spiel, ein hoch verdienter Punkt.“
Für Azadi war es nach zwei Siegen zum Auftakt der erste Punktverlust in der neuen Spielklasse. Mit sieben Punkten aus drei Begegnungen liegt der Aufsteiger auf Tabellenplatz fünf und hat weiterhin eine Partie weniger absolviert als die vier Mannschaften vor ihm. Pansdorf steht ebenfalls bei sieben Punkten, hat allerdings bereits vier Spiele bestritten.
Mohammad wollte das Remis deshalb vor allem als Warnsignal verstanden wissen. „Das war heute eine wichtige Lehre für unsere Mannschaft, die uns gezeigt hat, dass du in der Landesliga keine Spiele gewinnst, wenn du nur 70 oder 80 Prozent gibst“, sagte er. Gleichzeitig zollte er dem Gegner Anerkennung: „Das gehört aber auch dazu und man muss den Gegner, der sich nie aufgegeben hat, auch loben.“
SV Azadi Lübeck – TSV Pansdorf 1:1
SV Azadi Lübeck: Yilmaz Caglar, Dustin Thiel, Sahid Wahab, David Senghore, Mevan Hushyar Mustafa, Maximilian Grimm (64. Sami Yussef), Marcel Nagel, Evgenij Bieche (75. Lion Glosch), Kubilay Büyükdemir (64. Patrick Pavel Boy), Marco Pajonk (75. Mehmet Zal Akyol), Azad Meran - Trainer: Niwar Jasim
TSV Pansdorf: Jannes Hendrik Leptien, Marcel Venzke, Jason Lange, Paul Julian Meins (54. Kai Hahn), Lennart Gordon Toto Gönnemann, Nick Zubke, Christoph Schnell (54. Jannik Schoer), Tim Rosenlöcher (26. Mika Hansen), Timon Werda (83. Jan-Malte Basse), Lucas Glaeßner, Louis Prüßmann (89. Oliwier Jacek Szarszewski) - Trainer: Hendrik Block
Schiedsrichter: Jannik-Alexander Janßen-Christ - Zuschauer: 174
Tore: 1:0 Marco Pajonk (16.), 1:1 Louis Prüßmann (75.)