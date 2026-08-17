Azadi lässt nach starker erster Hälfte nach Pansdorf erkämpft sich einen Punkt von ck · Heute, 11:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ostseehopper

Der SV Azadi Lübeck verpasst gegen den TSV Pansdorf den dritten Sieg im dritten Saisonspiel. Nach einer starken Anfangsphase und der Führung durch Marco Pajonk kommen die Gäste im zweiten Durchgang zurück und verdienen sich beim 1:1 einen Zähler. Azadis sportlicher Leiter Kordo Mohammad spricht anschließend von einer „wichtigen Lehre“.

Der perfekte Saisonstart ist beendet, ungeschlagen bleibt SV Azadi Lübeck aber weiterhin. Der Aufsteiger kam am 4. Spieltag der Landesliga Holstein gegen den TSV Pansdorf nicht über ein 1:1 hinaus. Vor 174 Zuschauern brachte Marco Pajonk die Gastgeber früh in Führung, ehe Louis Prüßmann eine Viertelstunde vor Schluss für den Ausgleich sorgte. Azadi knüpfte zunächst an seine überzeugenden ersten Saisonauftritte an. „Wir fangen super an und haben absolute Spielkontrolle“, zeigte sich der sportliche Leiter Kordo Mohammad mit der Anfangsphase zufrieden. Die Lübecker erspielten sich Möglichkeiten und belohnten sich nach 16 Minuten. Pajonk, der bereits beim 7:4 gegen den FC Dornbreite zweimal getroffen hatte, erzielte das 1:0.

Aus Sicht Mohammads hätte seine Mannschaft in dieser Phase nachlegen müssen. „Wir erarbeiten uns einige gute Chancen und gehen auch verdient 1:0 in Führung. Wir verpassen leider, das zweite und dritte nachzulegen, so halten wir Pansdorf im Spiel“, erklärte er. Pansdorf kämpft sich zurück Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Bild. Pansdorf blieb in Schlagdistanz und arbeitete sich zunehmend in die Partie. Mohammad war mit dem Auftritt seiner Mannschaft nun überhaupt nicht mehr zufrieden. „Zweite Halbzeit stellen wir leider das Fußballspielen ein und lassen Pansdorf über Kampf in dieses Spiel reinkommen“, kritisierte der sportliche Leiter.