Azadi bleibt ungeschlagen – lässt im Derby aber Chancen liegen Der SV Azadi Lübeck bleibt auch nach dem fünften Saisonspiel in der Landesliga Holstein ohne Niederlage. Im Nachholspiel beim Türkischen SV Lübeck kommt der Aufsteiger trotz guter Möglichkeiten in der ersten Hälfte allerdings nicht über ein 0:0 hinaus. Kurz vor Schluss sieht Kubilay Büyükdemir die Rote Karte. von ck · Heute, 09:31 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ostseehopper

Die Serie hält, doch so richtig zufrieden konnte SV Azadi Lübeck nach dem dritten Unentschieden nacheinander nicht sein. Im Lübecker Stadtduell beim Türkischen SV Lübeck musste sich die Mannschaft von Trainer Niwar Jasim mit einem torlosen Remis begnügen. Vor allem in der ersten Hälfte boten sich Azadi mehrere Möglichkeiten, um das Nachholspiel des 2. Spieltags der Landesliga Holstein in die gewünschte Richtung zu lenken.

Die Gäste erwischten den besseren Start. Besonders Evgenij Bieche bot sich die Gelegenheit zur Führung, doch Azadi brachte den Ball nicht im Tor unter. „Wir kommen besser ins Spiel als der Gegner und müssen durch Bieche in Führung gehen“, sagte der sportliche Leiter Kordo Mohammad. Es blieb nicht bei dieser einen Möglichkeit. Mohammad sah seine Mannschaft vor der Pause klar im Vorteil: „Leider verpassen wir es, in der ersten Halbzeit aus zwei, drei hundertprozentigen Chancen ein Tor zu erzielen.“ Defensiv ließ Azadi gleichzeitig wenig zu. „Bis auf eine Chance des Gegners haben wir das Spiel eigentlich unter Kontrolle“, bilanzierte Mohammad.

Damit setzte sich allerdings ein Muster der vergangenen Wochen fort. Nach den beiden Siegen zum Saisonstart hatte Azadi bereits gegen den TSV Pansdorf und den SV Preußen Reinfeld jeweils 1:1 gespielt. Gegen den Türkischen SV fehlte diesmal trotz der Möglichkeiten sogar erstmals in dieser Landesliga-Saison ein eigener Treffer. Nach der Pause verliert das Derby an Fahrt Mit zunehmender Spieldauer konnte Azadi nicht mehr an seinen Auftritt aus der ersten Hälfte anknüpfen. Gleichzeitig gelang es auch dem Türkischen SV kaum, die Begegnung offensiv an sich zu reißen. Die Partie wurde ausgeglichener, klare Möglichkeiten blieben nun Mangelware.