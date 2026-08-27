Azadi bleibt ungeschlagen – lässt im Derby aber Chancen liegen

Die Serie hält, doch so richtig zufrieden konnte SV Azadi Lübeck nach dem dritten Unentschieden nacheinander nicht sein. Im Lübecker Stadtduell beim Türkischen SV Lübeck musste sich die Mannschaft von Trainer Niwar Jasim mit einem torlosen Remis begnügen. Vor allem in der ersten Hälfte boten sich Azadi mehrere Möglichkeiten, um das Nachholspiel des 2. Spieltags der Landesliga Holstein in die gewünschte Richtung zu lenken.
Die Gäste erwischten den besseren Start. Besonders Evgenij Bieche bot sich die Gelegenheit zur Führung, doch Azadi brachte den Ball nicht im Tor unter. „Wir kommen besser ins Spiel als der Gegner und müssen durch Bieche in Führung gehen“, sagte der sportliche Leiter Kordo Mohammad.
Es blieb nicht bei dieser einen Möglichkeit. Mohammad sah seine Mannschaft vor der Pause klar im Vorteil: „Leider verpassen wir es, in der ersten Halbzeit aus zwei, drei hundertprozentigen Chancen ein Tor zu erzielen.“ Defensiv ließ Azadi gleichzeitig wenig zu. „Bis auf eine Chance des Gegners haben wir das Spiel eigentlich unter Kontrolle“, bilanzierte Mohammad.
Damit setzte sich allerdings ein Muster der vergangenen Wochen fort. Nach den beiden Siegen zum Saisonstart hatte Azadi bereits gegen den TSV Pansdorf und den SV Preußen Reinfeld jeweils 1:1 gespielt. Gegen den Türkischen SV fehlte diesmal trotz der Möglichkeiten sogar erstmals in dieser Landesliga-Saison ein eigener Treffer.
Mit zunehmender Spieldauer konnte Azadi nicht mehr an seinen Auftritt aus der ersten Hälfte anknüpfen. Gleichzeitig gelang es auch dem Türkischen SV kaum, die Begegnung offensiv an sich zu reißen. Die Partie wurde ausgeglichener, klare Möglichkeiten blieben nun Mangelware.
„Zweite Halbzeit lassen wir nach, aber auch unser Gegner war nicht mehr wirklich zwingend“, sagte Mohammad. So rückte ein torloses Remis immer näher – ehe es in der Schlussphase doch noch einmal einen Rückschlag für die Gäste gab.
Kubilay Büyükdemir sah in der 87. Minute die Rote Karte. Am Ergebnis änderte die späte Unterzahl nichts mehr. Beide Mannschaften mussten sich mit einem Punkt begnügen.
„Unterm Strich kein schönes Spiel vor toller Kulisse und ein gerechtes Unentschieden“, lautete Mohammads Fazit.
Für Azadi bedeutet das 0:0 dennoch eine bemerkenswerte Zwischenbilanz. Der Aufsteiger hat nach fünf Begegnungen weiterhin keine Niederlage kassiert und steht bei zwei Siegen und drei Unentschieden. Mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 16:7 rücken die Lübecker auf Tabellenplatz vier vor.
Allerdings ist der Schwung der ersten beiden Spieltage etwas verloren gegangen. Nach sechs Punkten und 14 Toren aus den ersten beiden Begegnungen folgten gegen Pansdorf, Reinfeld und nun den Türkischen SV drei Unentschieden in Serie. Dass Azadi auch in diesen Partien nicht bezwungen wurde, zeigt jedoch, wie schnell sich der Neuling in der neuen Spielklasse behauptet hat. Nun geht es darum, aus der ungeschlagenen Serie wieder eine Siegesserie zu machen.
Türkischer SV Lübeck – SV Azadi Lübeck 0:0
Türkischer SV Lübeck: Mustafa Bayirci, Mehmet Aynaci, Hayri Akcasu, Enes Dagli, Kaniwar Ismail, Ugur Dagli (62. Sergen Tarim), Yusuf Muhammed Yildiz (60. Ergrün Efe Erkan), Rafique Dwaah, Eray Korkmaz, Mustafa Taha Karatas (68. Homan Said), Furkan Kalfa - Trainer: Serkan Rinal
SV Azadi Lübeck: Yilmaz Caglar, Dustin Thiel, Patrick Pavel Boy, Marcel Nagel, Sahid Wahab, David Senghore, Mevan Hushyar Mustafa (72. Florian Hahn), Evgenij Bieche (72. Mehmet Zal Akyol), Sami Yussef, Kubilay Büyükdemir, Azad Meran - Trainer: Niwar Jasim
Schiedsrichter: Jannik Schneider
Tore: keine Tore
Rot: Kubilay Büyükdemir (87./SV Azadi Lübeck/)