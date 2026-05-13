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Vereinsnachrichten
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🖤❤️ Azad Abbo verstärkt die Defensive der Victoria
von Hagen Freialdenhoven · Heute, 11:46 Uhr · 0 Leser
Mit Azad Abbo stellt der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/2027 vor. Azad ist in der Abwehr zuhause, rechtsfüßig und bringt ein klares Defensivprofil mit.
Mit seiner robusten Art, seinem Defensivverhalten und seiner Präsenz passt Azad gut in das Profil, das der Verein für die kommende Spielzeit sucht. Er soll der Hintermannschaft zusätzliche Stabilität geben und ist ein weiterer Baustein für eine ambitionierte und schlagkräftige Mannschaft 2026/2027.