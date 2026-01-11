AZ Alkmaar triumphiert nach Golden Goal beim U14 Wohlfeil-Cup

Im Mittelpunkt des vom Förderverein des JFV Graben-Neudorf veranstalteten C-Junioren-Hallenfußballturniers, das wegen der Renovierung der eigenen Sporthalle in Karlsdorf-Neuthard stattfand, standen zwei Dinge:
Einmal die begeisternde Turnierregel (mit dem Golden Goal-Modus ab den KO-Spielen), die auch den letzten Zuschauer von den Rängen riss. Und der Turniersieger AZ Alkmaar: Die Niederländer boten begeisternden Hallenfußball, so dass sie am Ende auch verdient ganz oben auf dem Treppchen stand. Aber bis dahin war es ein langer Weg.
Aus nach der Vorrunde
Nach der Vorrunde mussten Borussia Dortmund (als Titelverteidiger), Racing Strasbourg (Turniersieger 2023), Karlsruher SC (zweimaliger Turniersieger), KRC Genk, SV Waldhof Mannheim, Gastgeber JFV Graben-Neudorf und überraschenderweise auch 1.FSV Mainz 05 vorzeitig die Heimreise antreten.
Unerwartet kam das Ausscheiden für die Mainzer. Die Rheinhessen verspielten in der letzten Vorrundenpartie gegen den SV Waldhof Mannheim eine Zwei-Tore-Führung und gaben in der Schlussminute den sicher geglaubten Sieg aus der Hand. Durch das Remis rutschten die Mainzer bei der Wertung für den Besten Gruppendritten auf den letzten Platz drei ab, so dass zur Überraschung der FC Basel doch noch den Einzug in das Viertelfinale schaffte.
Der Weg in die KO-Runde
Der AZ Alkmaar startete mit einem 2:2-Remis gegen Fortuna Düsseldorf ins Turnier. Nach dem Auftaktspiel steigerten sich die Niederländer und es folgten drei Siege (8:0 über die JFV Graben-Neudorf, 4:1 gegen den Karlsruher SC und ein 2:- Sieg über den VfB Stuttgart). Somit zog der AZ Alkmaar als Tabellenerster der „Edeka Kuhn-Gruppe“ in das Viertelfinale ein.
Weiterhin qualifizierten sich die Fortuna Düsseldorf als Gruppenzweiter und der Dritte VfB Stuttgart (als Bester Gruppendritter aller Vorrundengruppen).
In der „Braun-Metall-Gruppe“ buchten der 1. FC Köln als Gruppenerster und Borussia Mönchengladbach als Gruppenzweiter das Ticket für das Viertelfinale.
Die Vorrundengruppe „LVM“ war am stärksten besetzt. Eintracht Frankfurt (als Gruppenerster), die TSG 1899 Hoffenheim (als Zweiter) sowie der FC Basel (als Zweitbester Gruppendritter) qualifizierten sich für das Viertelfinale.
Viertelfinale
Der AZ Alkmaar setzte seine Siegesserie im Viertelfinale fort und besiegte den hohen Favoriten TSG 1899 Hoffenheim mit 4:2 Toren.
Ein weiterer großer Favorit unterlag mit Borussia Mönchengladbach nach einem strittigen Zweikampf der beiden Torhüter in der Golden Goal-Verlängerung Fortuna Düsseldorf mit 1:2 Toren. Nach Golden Goal musste sich auch der VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt (mit 2:3 Toren) geschlagen geben.
Im letzten Viertelfinale unterlag der 1. FC Köln dem FC Basel mit 0:2 Toren.
Halbfinale
Unter den Augen von Ex-Profi Lars Stindl schaltete der AZ Alkmaar in einem packenden Spiel Eintracht Frankfurt aus. Nach Ende der regulären Spielzeit hatte es noch 2:2 gestanden. Somit ging es in die Golden Goal-Verlängerung. Erst in der letzten Phase der Verlängerung – als nur noch jeweils ein Spieler plus ein Torhüter auf dem Feld standen – fiel die Entscheidung und die Niederländer besiegten die Hessen mit 3:2 Toren.
Nach einem 2:2-Remis im zweiten Halbfinale zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Basel musste auch hier die Entscheidung in der Golden Goal-Verlängerung fallen. Der FCB setzte sich letztendlich mit 3:2 Toren durch.
Die Finalspiele
Den Bronzerang sicherte sich Fortuna Düsseldorf nach einem 5:1 Sieg über Eintracht Frankfurt. Bei den Hessen war nach der verpassten Finalteilnahme die Luft draußen.
Die Führung des AZ Alkmaar im Finale konnte der FC Basel egalisieren. Die folgende Golden Goal-Verlängerung brachte die Halle zum Kochen. Nach einer Minute Spielzeit ohne Torerfolg musste jede Mannschaft wieder einen Spieler vom Feld nehmen, so dass es im 2:2 plus Torhüter weiterging. Nach einem schnellen Abschluss gelang AZ Alkmaar der Siegtreffer zum umjubelten 3:2.
Ehrenpreise beim U14 Wohlfeil-CUP
Torschützenkönige mit je 8 Turniertreffern:
Mykhailo Korolenko von Fort. Düsseldorf und vom VfB Stuttgart Hussain Sharifi
Bester Torhüter:
Noah Ulgac von Fortuna Düsseldorf
Bester Spieler:
Iwaynitchyio Asebeh vom AZ Alkmaar
Die Platzierungen:
Wer das Turnier verpasst haben sollte, kann es sich auf YouTube (https://www.youtube.com/@u14gn/streams )übrigens nochmal anschauen.
Zudem gibt es auf Instagram unter „u14_wohlfeil_cup“ eine Tor-Show zu sehen.