AZ Alkmaar triumphiert nach Golden Goal beim U14 Wohlfeil-Cup Niederländer setzen sich bei stark besetztem Hallenturnier durch +++ Golden Goal-Regel bringt die Halle zum Beben

Im Mittelpunkt des vom Förderverein des JFV Graben-Neudorf veranstalteten C-Junioren-Hallenfußballturniers, das wegen der Renovierung der eigenen Sporthalle in Karlsdorf-Neuthard stattfand, standen zwei Dinge: Einmal die begeisternde Turnierregel (mit dem Golden Goal-Modus ab den KO-Spielen), die auch den letzten Zuschauer von den Rängen riss. Und der Turniersieger AZ Alkmaar: Die Niederländer boten begeisternden Hallenfußball, so dass sie am Ende auch verdient ganz oben auf dem Treppchen stand. Aber bis dahin war es ein langer Weg.

Aus nach der Vorrunde Nach der Vorrunde mussten Borussia Dortmund (als Titelverteidiger), Racing Strasbourg (Turniersieger 2023), Karlsruher SC (zweimaliger Turniersieger), KRC Genk, SV Waldhof Mannheim, Gastgeber JFV Graben-Neudorf und überraschenderweise auch 1.FSV Mainz 05 vorzeitig die Heimreise antreten.

Unerwartet kam das Ausscheiden für die Mainzer. Die Rheinhessen verspielten in der letzten Vorrundenpartie gegen den SV Waldhof Mannheim eine Zwei-Tore-Führung und gaben in der Schlussminute den sicher geglaubten Sieg aus der Hand. Durch das Remis rutschten die Mainzer bei der Wertung für den Besten Gruppendritten auf den letzten Platz drei ab, so dass zur Überraschung der FC Basel doch noch den Einzug in das Viertelfinale schaffte.

Der Weg in die KO-Runde Der AZ Alkmaar startete mit einem 2:2-Remis gegen Fortuna Düsseldorf ins Turnier. Nach dem Auftaktspiel steigerten sich die Niederländer und es folgten drei Siege (8:0 über die JFV Graben-Neudorf, 4:1 gegen den Karlsruher SC und ein 2:- Sieg über den VfB Stuttgart). Somit zog der AZ Alkmaar als Tabellenerster der „Edeka Kuhn-Gruppe“ in das Viertelfinale ein.

Weiterhin qualifizierten sich die Fortuna Düsseldorf als Gruppenzweiter und der Dritte VfB Stuttgart (als Bester Gruppendritter aller Vorrundengruppen).

In der „Braun-Metall-Gruppe“ buchten der 1. FC Köln als Gruppenerster und Borussia Mönchengladbach als Gruppenzweiter das Ticket für das Viertelfinale.

Die Vorrundengruppe „LVM“ war am stärksten besetzt. Eintracht Frankfurt (als Gruppenerster), die TSG 1899 Hoffenheim (als Zweiter) sowie der FC Basel (als Zweitbester Gruppendritter) qualifizierten sich für das Viertelfinale.