Ayyildiz Remscheid lädt zum Topspiel, Langenfeld in der Pole Position

Ayyildiz Remscheid hat ein Topspiel gegen Bergisch Born vor der Brust. – Foto: wilhelm gundlach

Nach dem 5:2-Sieg am Donnerstag gegen den SV Solingen II grüßt der VfB Langenfeld wieder von ganz oben. Diesen Platz gilt es im Derby gegen den HSV Langenfeld II zu verteidigen. Im Rücken wartet unter anderem der 1. FC Monheim, der sich mit dem SSV Bergisch Born III misst.

Auch in Gruppe 2 ist das letzte Wort um die Meisterschaft noch lange nicht gesprochen. Dabei kommt es zu einem echten Kracher. Der Tabellenführer SSV Bergisch Born II gastiert beim Drittplatzierten SC Ayyildiz Remscheid. Nutznießer könnte als Zweiter Genclerbirligi Opladen sein, das gegen TS Struck die alleinige Tabellenführung übernehmen könnte. Auch der SC Radevormwald mischt weiter oben mit, muss bei der Begegnung mit der TG Hilgen zugleich aufpassen, den Anschluss nicht zu verlieren.