Allgemeines

Ayyildiz Remscheid lädt zum Topspiel, Langenfeld in der Pole Position

In beiden A-Ligen in Remscheid-Solingen geht es weiter heiß her. Der VfB Langenfeld braucht nach dem Sieg am Donnerstag einen langen Atem. Es geht ins Derby. Unterdessen kommt es in Gruppe 2 zum Topspiel.

von Markus Becker · Heute, 09:53 Uhr · 0 Leser
Ayyildiz Remscheid hat ein Topspiel gegen Bergisch Born vor der Brust.
Ayyildiz Remscheid hat ein Topspiel gegen Bergisch Born vor der Brust. – Foto: wilhelm gundlach

Nach dem 5:2-Sieg am Donnerstag gegen den SV Solingen II grüßt der VfB Langenfeld wieder von ganz oben. Diesen Platz gilt es im Derby gegen den HSV Langenfeld II zu verteidigen. Im Rücken wartet unter anderem der 1. FC Monheim, der sich mit dem SSV Bergisch Born III misst.

Auch in Gruppe 2 ist das letzte Wort um die Meisterschaft noch lange nicht gesprochen. Dabei kommt es zu einem echten Kracher. Der Tabellenführer SSV Bergisch Born II gastiert beim Drittplatzierten SC Ayyildiz Remscheid. Nutznießer könnte als Zweiter Genclerbirligi Opladen sein, das gegen TS Struck die alleinige Tabellenführung übernehmen könnte. Auch der SC Radevormwald mischt weiter oben mit, muss bei der Begegnung mit der TG Hilgen zugleich aufpassen, den Anschluss nicht zu verlieren.

Nachholspiel 19. Spieltag

Do., 19.02.2026, 19:00 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen II
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
2
5
Abpfiff

So läuft der 20. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

Heute, 11:00 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born III
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim II
11:00

Heute, 15:00 Uhr
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen II
15:00

Heute, 15:30 Uhr
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf. II
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Inter Monheim
Inter MonheimInter Mon.
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
15:30

Heute, 15:15 Uhr
1. FC Sport-Ring Solingen
1. FC Sport-Ring SolingenSR Solingen
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath II
15:15

Heute, 15:30 Uhr
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf.
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg II
15:30

Das ist der nächste Spieltag

21. Spieltag
01.03.26 1. FC Monheim II - SC Ayyildiz Remscheid II
01.03.26 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - 1. FC Sport-Ring Solingen
01.03.26 SC Germania Reusrath II - SSV Bergisch Born III
01.03.26 Sportfreunde Baumberg II - VfB 06 Langenfeld
01.03.26 VfB Marathon Remscheid - Dersimspor Solingen
01.03.26 TSV Solingen II - Inter Monheim

So läuft der 20. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

Heute, 17:30 Uhr
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
BV Bergisch Neukirchen
BV Bergisch NeukirchenBV Bergisch
17:30

Heute, 15:00 Uhr
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TuS Quettingen
TuS QuettingenQuettingen
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf. II
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TS Struck
TS StruckTS Struck
Genclerbirligi Opladen
Genclerbirligi OpladenGencler O.
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SC Leichlingen
SC LeichlingenLeichlingen
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
15:30

Heute, 12:30 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W II
Hastener TV
Hastener TVHastener TV
12:30

So geht es weiter

21. Spieltag
01.03.26 SSV Bergisch Born II - TuS Quettingen
01.03.26 SSV Dhünn - TG Hilgen
01.03.26 Hastener TV - TuRa Remscheid-Süd
01.03.26 Türkiyemspor Remscheid - SC Leichlingen
01.03.26 SSV Lützenkirchen - SV 09/35 Wermelskirchen II
01.03.26 SC 08 Radevormwald - TS Struck
01.03.26 GSV Langenfeld II - Dabringhauser TV
01.03.26 BV Bergisch Neukirchen - SC Ayyildiz Remscheid

