Ayvaz lässt Türkiyemspor jubeln - Kladow hofft gegen Viki II

Im Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte setzt sich der FC Internationale Berlin II mit 4:2 gegen den FC Liria durch. Liria erwischt den besseren Start und geht im ersten Durchgang durch Hassanzadeh in Führung. Kurz nach der Pause gleicht Inter II durch Reuter aus. Die Gäste schlagen aber noch einmal zurück und liegen nach einem Treffer von Velliji wieder vorn. In der Schlussphase dreht Inter II die Partie endgültig: Zunächst stellt Köhler den Ausgleich her, kurz darauf bringt Scheffler die Hausherren erstmals in Front. In der Nachspielzeit legt Häußermann noch ein viertes Tor nach. Inter II verbessert sich damit auf 20 Punkte, Liria bleibt mit 9 Zählern im Kampf gegen den Abstieg unter Druck.

Hier geht es zum Donnerstag-Spiel