Ayvaz lässt Türkiyemspor jubeln - Kladow hofft gegen Viki II

Der 13. Spieltag der Landesliga-Staffel 2 bringt vier Partien am Mittwoch und ein vorgezogenes Duell am Dienstag. Am Donnerstag hofft Kladow auf einen Dreier gegen Viktoria II. Stern Marienfelde und Köpenick lassen im Aufstiegskanpf Punkte liegen. Türkiyemspor (4:0 beim Abstiegskandidaten Wannsee) verschafft sich Luft, Inter II und Mahlsdorf II punkten im Tabellenmittelfeld, während Union 06 weiter am Tabellenende festhängt.
Hansa 07 erwischt auswärts den besseren Start und geht noch vor der Pause durch Gersch in Führung. Kurz darauf antwortet Fortuna Biesdorf II: Schwanke gleicht zunächst aus und sorgt wenig später mit seinem zweiten Treffer dafür, dass die Gastgeber mit einem 2:1-Vorsprung in die Halbzeit gehen. Nach dem Seitenwechsel verwaltet Fortuna lange das Ergebnis, doch Hansa bleibt dran und kommt in der Schlussphase noch einmal zurück. Frielinghaus markiert den späten Ausgleich zum 2:2-Endstand. In der Tabelle bleibt Hansa 07 (in den letzten drei Spielen ohne Dreier) mit nun 20 Punkten im breiten Verfolgerfeld hinter Spitzenreiter Meteor und den weiteren Topteams Teutonia, Stern Marienfelde und Köpenick. Fortuna Biesdorf II verbessert sein Konto auf 16 Zähler und positioniert sich weiter im unteren Mittelfeld, mit deutlichem Abstand zu den Abstiegsrängen.
Türkiyemspor Berlin 1978 feiert beim FV Wannsee einen klaren 4:0-Auswärtssieg. Die Gäste gehen bereits in der Anfangsphase durch Yilmaz in Führung. Nach der Pause baut Türkiyemspor das Ergebnis Schritt für Schritt aus: Zunächst trifft Ayvaz mit einem Traumtor (Freistoss) zum 0:2, wenig später erhöht Aboagye. Kurz darauf sorgt Sanyang für den vierten Treffer und den deutlichen Endstand. Türkiyemspor steht damit bei 23 Punkten im gesicherten oberen Mittelfeld. Wannsee bleibt bei 10 Zählern und steckt weiter im Tabellenkeller fest.
Stern Marienfelde und der Köpenicker FC trennen sich in einem torreichen Spitzenspiel 3:3. Die Gäste aus Köpenick legen früh vor: Ilinseer trifft zunächst zum 0:1 und baut den Vorsprung im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit auf 0:2 aus. Noch vor der Pause meldet sich Stern zurück – erst verkürzt Weglöhner, kurz darauf sorgt Hirsch für den Ausgleich zum 2:2. Nach dem Seitenwechsel dreht Marienfelde die Partie zunächst komplett: Weglöhner trifft erneut und bringt den Tabellendritten 3:2 in Front. In der Schlussphase aber schlägt Köpenick noch einmal zurück, Ilinseer markiert seinen dritten Treffer des Abends und stellt den 3:3-Endstand her. In der Tabelle bleibt Stern Marienfelde mit nun 27 Punkten Dritter, Köpenick folgt direkt dahinter mit 26 Zählern.
Eintracht Mahlsdorf II gewinnt sein Heimspiel gegen Schlusslicht Union 06 mit 3:0. Nach torloser erster Halbzeit fallen alle Treffer nach dem Seitenwechsel. Schade schnürt innerhalb weniger Minuten einen Doppelpack und sorgt für eine beruhigende 2:0-Führung der Gastgeber. Kurz vor Schluss erhöht Reichenberger auf 3:0. Mahlsdorf steht damit bei 17 Punkten im Tabellenmittelfeld. Union 06 wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und bleibt mit einem Zähler Letzter.
Im Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte setzt sich der FC Internationale Berlin II mit 4:2 gegen den FC Liria durch. Liria erwischt den besseren Start und geht im ersten Durchgang durch Hassanzadeh in Führung. Kurz nach der Pause gleicht Inter II durch Reuter aus. Die Gäste schlagen aber noch einmal zurück und liegen nach einem Treffer von Velliji wieder vorn. In der Schlussphase dreht Inter II die Partie endgültig: Zunächst stellt Köhler den Ausgleich her, kurz darauf bringt Scheffler die Hausherren erstmals in Front. In der Nachspielzeit legt Häußermann noch ein viertes Tor nach. Inter II verbessert sich damit auf 20 Punkte, Liria bleibt mit 9 Zählern im Kampf gegen den Abstieg unter Druck.
