Aytun: "Maximal fokussiert" – Niedersachsen-Duell mit neuen Vorzeichen TSV Havelse empfängt den VfL Osnabrück – und will im vierten Anlauf den ersten Saisonsieg feiern

Nach einem soliden, aber noch sieglosen Start in die Drittliga-Saison bekommt es der TSV Havelse am Samstag mit einem alten Bekannten zu tun: Im traditionsreichen Niedersachsen-Duell empfängt die Mannschaft von Samir Ferchichi den VfL Osnabrück. Für den Aufsteiger ist es das zweite Heimspiel der Saison im Eilenriedestadion – und eine Gelegenheit, eine historisch einseitige Bilanz endlich zu durchbrechen.

Fünf Niederlagen, zwei Remis, kein einziges Tor in Pflichtspielen – die Geschichte zwischen Havelse und dem VfL ist aus Sicht des TSV bislang ernüchternd. Und dennoch: Die aktuelle Konstellation könnte den Spielraum für eine Wende bieten. Havelse hat in den ersten drei Spielen defensiv Stabilität bewiesen, zwei Remis gegen ambitionierte Gegner geholt, zuletzt in Aue einen späten Punkt verschenkt. Es fehlt bislang einzig die Effektivität im Abschluss – kein ungewöhnliches Phänomen für einen Liga-Neuling, aber eines, das möglichst bald behoben werden muss. Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr TSV Havelse TSV Havelse VfL Osnabrück VfL Osnabrück 14:00 live PUSH

Auf der Gegenseite steht ein VfL Osnabrück im Umbruch. Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga 2023 folgte eine durchwachsene Drittligasaison, ein verpasster Pokaltitel gegen Lohne – und im Sommer ein personeller wie sportlicher Neustart. Trainer Timo Schultz baut seine Mannschaft mit klugen Transfers (u. a. Pröger, Meißner, Jacobsen) neu auf, der Saisonstart verlief wechselhaft. Nach einem torlosen Auftakt gegen Aachen und der Niederlage bei 1860 München folgte ein spätes 2:0 gegen Saarbrücken. Für den TSV Havelse bleibt es die große Aufgabe, seine defensive Kompaktheit mit mehr Mut in der Offensive zu verknüpfen. Spieler wie Marko Ilic und Lorenzo Paldino haben ihre Klasse bereits angedeutet, doch die Durchschlagskraft im letzten Drittel muss gegen einen robusten Gegner wie Osnabrück erhöht werden. TSV-Verteidiger Emre Aytun gab sich vor dem Spiel optimistisch und betonte die Bedeutung der Heimstärke, die Havelse in den vergangenen Jahren regelmäßig ausgezeichnet hat.