Aytürk Gecim dreht Partie im Alleingang

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie kehrte Fußball-Bezirksligist SC Halle in die Erfolgsspur zurück. Der 3:1 (0:0)-Heimsieg über SuK Canlar tat deshalb „richtig gut“, wie Trainer Selcuk Kaya nach dem Schlusspfiff erleichtert zugab.

In der ersten Halbzeit vergab Muhammed Göksu die größte Möglichkeit auf die Führung. Der Abwehrmann der Gastgeber schoss den Ball nach einer Ecke aus kurzer Distanz über das Tor. „Insgesamt sind wir bis zur Pause sehr fahrig und nervös aufgetreten“, fand Kaya: „Man hat gemerkt, dass uns nach den zuletzt eher schwächeren Ergebnissen das Selbstvertrauen fehlte.“