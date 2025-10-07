Aytürk Gecim dreht Partie im Alleingang

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie kehrte Fußball-Bezirksligist SC Halle in die Erfolgsspur zurück. Der 3:1 (0:0)-Heimsieg über SuK Canlar tat deshalb „richtig gut“, wie Trainer Selcuk Kaya nach dem Schlusspfiff erleichtert zugab.
In der ersten Halbzeit vergab Muhammed Göksu die größte Möglichkeit auf die Führung. Der Abwehrmann der Gastgeber schoss den Ball nach einer Ecke aus kurzer Distanz über das Tor. „Insgesamt sind wir bis zur Pause sehr fahrig und nervös aufgetreten“, fand Kaya: „Man hat gemerkt, dass uns nach den zuletzt eher schwächeren Ergebnissen das Selbstvertrauen fehlte.“
Nach dem Seitenwechsel wurde Halle zunächst kalt erwischt – das 0:1 (55.) wirkte jedoch wie ein Weckruf. „Das war eine Art Initialzündung für uns“, meinte Kaya. Aytürk Gecim drehte die Partie daraufhin im Alleingang: Erst traf er per Strafstoß (63.), dann per direktem Freistoß (71.). In der Schlussphase machte der Offensivmann, der das Altkreis-Derby gegen die Spvg. Steinhagen wegen seines Icon-League-Einsatzes wie berichtet verpasst hatte, mit dem 3:1 (87.) alles klar. „Aytürk hat heute mal wieder seine ganze Klasse bewiesen“, lobte Kaya seinen Unterschiedsspieler.
Doch auch für alle anderen Akteure fand der 42-Jährige positive Worte: „Meine Jungs haben heute vollen Einsatz gezeigt und am Ende verdient gewonnen“, meinte er: „Der Sieg fühlt sich heute einfach richtig gut an.“
Halle: Becker, Göksu (90. Deppe), Schmidt (86. Sahin), Schael (82. Schael), Tekes (70, Hadji), Gora, Gecim, Romoth, Biermann, Harre, Kindan.