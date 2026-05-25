Aytemür und Böyükata stechen heraus: Die Elf des Jahres der KOL Kassel Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community von red · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists gepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließt in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Im Tor steht Maik De Coster vom TSV Ihringshausen. Der erfahrene Schlussmann wurde sechsmal in die Elf der Woche gewählt und hatte in 22 Einsätzen sogar einen Assist vorzuweisen. Die Dreierkette bilden Tim Pommer vom TSV 1892 Heiligenrode, Julian Röther von der SG Landwehrhagen/Benterode und Noah Müller vom TSV Ihringshausen. Pommer kam in der Saison auf drei Treffer und einen Assist, Röther verbuchte ganze 21 Scorer und Müller steuerte zwei Tore und einen Assist bei. Pommer und Röther wurden jeweils sechsmal in die Elf der Woche berufen, Müller fünfmal.

Im Mittelfeld führt kein Weg an Can Böyükata vorbei. Der Akteur des SV Türkgücü Kassel sammelte starke zwölf Nominierungen und war mit 31 Toren und 33 Assists einer der prägenden Offensivspieler der gesamten Liga. Neben ihm steht mit Sinan Üstün ein weiterer Türkgücü-Akteur, der siebenmal vertreten war und 14 Treffer sowie 21 Vorlagen beisteuerte. Komplettiert wird die Mittelfeldreihe von Justin Faulstich vom TSV Wolfsanger II, der auf neun Tore und sieben Assists kam, sowie Steffen Kowalski vom TSV Ihringshausen, der bei elf Einsätzen fünf Tore und sechs Assists sammelte. Auch im Angriff ist der Meister prominent vertreten: Serkan Aytemür vom SV Türkgücü Kassel wurde elfmal nominiert und unterstrich mit 43 Toren und 23 Assists einmal mehr seine Ausnahmestellung in der Kreisoberliga Kassel. Neben ihm stehen Daniel Hitz von Olympia Kassel, der 17 Treffer und acht Vorlagen erzielte, sowie Christian Rümenap vom TSV 1892 Heiligenrode, der mit 36 Toren und 22 Assists ebenfalls überragende Werte vorweisen kann.