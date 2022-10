Wie ein Intercity brauste der SV Cosmos Aystetten im Verfolgerderby am TSV Bobingen vorbei. Hier freuen sich Pascal Mader, Patrick Wurm und Raphael Marksteiner (blaue Trikots, von links) über einen von fünf Treffern. – Foto: Oliver Reiser

Aystetter Machtdemonstration Cosmos wird beim 5:0-Sieg vom völlig überforderten TSV Bobingen zum Toreschießen eingeladen +++ Für Türkgücü Königsbrunn war beim Tabellenführer Egg nichts zu holen +++ Kalte Dusche für Dinkelscherben in der Nachspielzeit

Der SV Cosmos Aystetten hat in der Bezirksliga Süd eine Duftmarke gesetzt. Nach zwei schmerzhaften Unentschieden demonstrierte der Landesliga-Absteiger im Spitzenspiel beim TSV Bobingen seine Klasse. Der 5:0-Sieg war eine eindeutige Machtdemonstration. Die ersatzgeschwächten Bobinger wurden teilweise vorgeführt, machten es den Gästen mit haarsträubenden Abwehrfehlern aber auch leicht. Der Tabellenführer SV Egg an der Günz erwies sich für Türkgücü Königsbrunn als eine Nummer zu groß. In einer rassigen Partie musste der TSV Dinkelscherben in der fünften Minute der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer des FC Thalhofen hinnehmen. Es waren unglaubliche Szenen in den Schlussminuten vor 260 Zuschauern mit allen emotionalen Hochs und Tiefs, die man im Fußball erleben kann.

Mit einem hohen und aggressiven Pressing wurde der TSV Bobingen sofort unter Druck gesetzt. Mit schnellem Erfolg: Balleroberung, Flanke von Edward Schäfer von rechts, Marcel Burda hielt in der Mitte die Fußspitze rein – und schon stand es nach sechs Minuten 0:1. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, so Wurm, der sich bei Torhüter Daniel Mrozek bedanken konnte, dass der einen Fehler von ihm ausbügelte (15.). „Manchmal sollte man nicht alles spielerisch lösen, sondern den Ball auch mal weghauen“, zeigte er sich selbstkritisch. Alles gut gegangen, zumal Burda nach einer guten Viertelstunde den Ball zentimetergenau in den Lauf von Raphael Marksteiner legte, der zum 0:2 einschoss (18.). Bei beiden Treffern gab es nur Bobinger Geleitschutz – wirkliche Gegenwehr sieht anders aus. Aystetten spielte permanent nach vorne, die Bobinger Abwehr leistete sich einen Aussetzer und Ausrutscher nach dem anderen. Als der Ex-Aystetter Manuel Britsch einen verunglückten Rückpass an den Pfosten setzte, brauchte Marcel Burda nur noch zum 0:3 einzuschieben (35.). Pascal Mader erzielte dann in der Nachspielzeit der furiosen ersten Halbzeit mit einem wuchtigen Kopfball das 0:4. Mit diesem Ergebnis waren die völlig konsternierten Hausherren noch gut bedient. Die Abwehr glich einem aufgescheuchten Hühnerhaufen und lud den SV Cosmos förmlich zum Toreschießen ein. Von den gefährlichen Bobinger Angreifern Florian Gebert und Nikolas Prestel war wenig zu sehen. Lediglich in einer Situation, als Daniel Mrozek innerhalb einer Minute mit zwei Glanzparaden aufwartete (40.). Nach dem Wechsel traten die Gastgeber etwas sortierter auf, Aystetten ging nicht mehr mit der allerletzten Konsequenz zur Sache. Sonst hätten noch weit mehr Treffer als das 0:5 durch Raphael Marksteiner (66.) herausspringen können. (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Marcel Burda (5.), 0:2 Raphael Marksteiner (16.), 0:3 Marcel Burda (35.), 0:4 Pascal Mader (45.+1), 0:5 Raphael Marksteiner (66.)





Eine halbe Stunde lang hielten die Ziemetshauser bärenstark dagegen, besaßen sogar selbst eine Super-Chance zum 0:1. Dann sorgten die Gastgeber für klare Verhältnisse. Robin Conrad (33.) und Matteo Di Maggio (35.) trafen zum 2:0-Pausenstand. TSV-Trainer Sven Müller kommentierte: „Sie haben unsere individuellen Fehler eiskalt ausgenutzt. So machst du dir das Spiel ein Stück weit selbst kaputt und läufst danach der Musik hinterher.“ Als erneut Conrad das 3:0 erzielte (56.), war die Sache durch. Mehr als das Ehrentor durch Philipp Weber (64.) gelang Ziemetshausen nicht, Can Uygun stellte den Drei-Tore-Abstand wieder her (81.). (ica) Lokalsport GZ

Schiedsrichter: Manfred Keil (Langweid) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Robin Conrad (33.), 2:0 Matteo di Maggio (35.), 3:0 Robin Conrad (56.), 3:1 Philipp Weber (64.), 4:1 Can Uygun (81.)

Der FC Heimertingen setzte sich nach anfänglichem Abtasten durch Güven Karadeniz erstmals in Szene. In der Folgezeit mischten auch die einsatzfreudigen Gäste munter mit. Anfang der zweiten Halbzeit machten die Gastgeber mehr Druck, doch nach einer Stunde übernahm die SG Niedersonthofen/Martinszell das Spielgeschehen. Dabei kam es zu mehreren kritischen Situationen im Strafraum der Heimertinger, doch der starke Torhüter Florian Egle rettete den glücklichen Punkt für die Hausherren.

Schiedsrichter: Florian Schatz (Kaufbeuren) - Zuschauer: 100

Kissinger Erleichterung: Zuhause schlägt der KSC das Schlusslicht aus Bad Grönenbach deutlich. – Foto: Christian Kolbert

Aufgrund der Verletztenliste beim Kissinger SC mussten Spieler aus der zweiten Reihe in den Vordergrund treten. Trainer Marco Henneberg lobte dem sehr wichtigen Dreier die Mannschaftsleistung, hob aber Marius Horak, Fabian Schmidt und Andreas Lachner heraus. Gegen die überforderten Gäste war die Partie nach einer Viertelstunde bereits entschieden. Eine Flanke von Horak köpfte Moritz Willis im Flug ein (4.) und Willis Pass nutzte Ben Brunner zum Sololauf und zum 2:0 nur eine Minute später. Nur wenig später hätte Willis beinahe das 3:0 erzielt, doch sein Abschluss ging am langen Eck vorbei. Ein Diagonalpass von Horak fand Lachner, der seinen Gegenspieler ins Leere laufen ließ und das 3:0 nach gerade einmal 15 Minuten erzielte. Bis zur Pause legten die Hausherren dann aber keinen weiteren Treffer nach. Weitere Chancen des Gastgebers blieben ungenutzt (31., 41., 47.). Nur selten musste KSC-Torsteher Daniel Sedlmeier gegen die mehr als harmlosen Gäste sein Können zeigen, war aber dann zur Stelle, wenn es nötig war. Fabian Strehle bereite dann das 4:0 des KSC von Moritz Buchhart vor, der souverän zum Endstand verwandelte (70.). (rgw) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Marco Häring (Erkheim) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Moritz Willis (4.), 2:0 Ben Brunner (6.), 3:0 Andreas Lachner (17.), 4:0 Moritz Buchhart (70.)

Die Lila-Weißen hatten zunächst die größte Chance durch Daniel Wiener, der am Gästekeeper Lukas Kress scheiterte (18.), verloren aber im Anschluss etwas die Spielkontrolle und die Gäste bestraften dies durch einen Kopfballtreffer von Luca Csauth (37.). Mit viel Dampf kam die Heimelf aus der Kabine, aber weder Wiener noch Thomas Kubina brachten das Leder am Gästekeeper vorbei. Die letzten 20 Minuten hatten es in sich. Erst sprach Sebastian Stadlmayr dem FC Thalhofen einen diskutablen Handelelfmeter zu, den Lukas Kania mit den Fingerspitzen noch an den Pfosten lenkte (69.). Im direkten Gegenzug erzielte Daniel Wiener den vermeintlichen Ausgleich, der jedoch zurückgenommen wurde, da er wohl knapp im Abseits stand. Dinkelscherben war nun drückend überlegen und schien am Ende auch belohnt zu werden für eine bärenstarke zweite Halbzeit: Der letztjährige 30-Tore-Mann Phillip Schmid, den nichts mehr hinten an seinem Innenverteidiger-Posten hielt, wurde im Strafraum gefoult, jedoch scheiterte Kapitän Max Micheler mit seinem Elfmeter an Gästekeeper Kress (88.), der später auch noch einen wuchtigen Kopfball von Wiener parierte. Doch in der 90. Minute war auch er geschlagen, als Phillip Schmid den viel umjubelten und völlig verdienten 1:1-Ausgleich erzielte. Doch die Lila-Weißen wollten diesen Adrenalin-Kick weiter für sich nutzen und drängten auf den Siegtreffer. Nach eigenem Eckball mussten sie jedoch einen letzten Tempogegenstoß hinnehmen, bei dem die Gäste mit Glück und Geschick durch den eingewechselten Linus Zeiler den überraschenden 1:2-Siegtreffer erzielten und die Heimelf wie begossene Pudel mit dem direkt erfolgten Schlusspfiff dastehen ließen (90.+5.). (maku) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (Donaumünster) - Zuschauer: 260

Tore: 0:1 Luca Csauth (37.), 1:1 Phillip Schmid (90.), 1:2 Linus Zeiler (90.+5)

Besondere Vorkommnisse: Daniel Wiener (TSV Dinkelscherben) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lukas Kress (88.).

Bereits in der ersten Minute pfiff der Schiedsrichter einen berechtigten Elfmeter für die Gastgeber. Dominik Zuka konnte diesen aber nicht im Tor unterbringen. Die Heimelf machte weiter Druck und Marcus Harzenetter brachte seine Mannschaft in der achten Spielminute mit 1:0 in Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit versuchten beide Mannschaften sich Chancen zu erarbeiten. In der 30. Spielminute erhöhte Dominik Zuka nach einer schönen Einzelaktion auf 2:0. Die Gäste aus Oberstdorf konnten nicht wirklich gefährlich werden und somit führte der TSV Ottobeuren zur Halbzeit mit 2:0. Kurz nach Wiederanpfiff hätten die Gäste dann fast den Anschlusstreffer erzielt. Erst klärte Torwart Manuel Witt, dann konnte Marc Michels den Nachschuss vor der Linie blocken. Das Spiel fand im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit größtenteils im Mittelfeld statt. In der 74. Spielminute verkürzten die Gäste durch Andreas Maier auf 1:2. Der TSVO tat sich in der Folge schwer und hätte kurz vor Schluss fast noch den Ausgleichstreffer hinnehmen müssen. Die Gäste trafen allerdings nur das Aluminium und der TSV Ottobeuren feierte am Ende einen wichtigen Sieg gegen den FC Oberstdorf.

Schiedsrichter: Matthias Schilling (Erkheim) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Marcus Harzenetter (8.), 2:0 Dominik Zuka (30.), 2:1 Andreas Maier (74.)

Besondere Vorkommnisse: Dominik Zuka (TSV Ottobeuren) verschießt Foulelfmeter (1.)

Eine Woche nach dem sensationellen Sieg gegen Spitzenreiter SV Egg/Günz verlor der TSV Haunstetten beim Abstiegskandidaten SVO Germaringen mit 1:2 und rutschte mit Rang 13 wieder in die gefährdete Zone der Tabelle ab. Schlechter hätte die Partie im Allgäu für die Augsburger nicht beginnen können, denn bereits nach fünf Minuten gingen die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Doch das Team von Trainer Raffael Friedrich ließ sich davon nicht beeindrucken und glich bereits in der 17. Minute zum 1:1 aus. Nach der Pause (66.) hielt Haunstettens Schlussmann Fabian Seewald einen Elfmeter von Patrick Wörz. Doch zu einem Punktgewinn sollte es nicht mehr reichen. (oll) Lokalsport AZ

Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Julian Süß (5.), 1:1 Quirin Beigl (17.), 2:1 Timo Wörz (76.)

Besondere Vorkommnisse: Patrick Wörz (SVO Germaringen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Fabian Seewald (66.).